В 2021 году Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Великобританию на время суда

16.10.2020, 7:20, Разное

В начале 2021 года Меган Маркл и принц Гарри планируют вернуться в Великобританию. Однако сделают это они не для встречи с королевскими родственниками, а в рамках принятия участия в судебном процессе.

Меган Маркл ранее подавала иск к британской газете Mail on Sunday, первое слушание должно состояться 11 января. В самом Букингемском дворце хотя и ждут возвращение внука, а вот отношение к супруге принца Гарри остается без изменения. Поэтому герцоги Сассекские проведут Рождество в США, а не у домашнего очага.

В Америку Меган Маркл и принц Гарри переехали нынешней весной после громкого скандала, связанного со сложением с себя королевских полномочий. Молодожены решили стать финансово независимыми, для этого Меган Маркл планируется вернуться к карьере актрисы. Так, компания Netflix уже заключила с ними договор на участие в съемках документальных и художественных кинолент.