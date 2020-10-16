Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о домогательствах продюсера

16.10.2020, 7:20, Разное

Российский певец из группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался Константину Ивлеву в шоу «Ночной дожор», что стал жертвой домогательств со стороны продюсера. Тот в обмен на интимную связь обещал ему «раскрутиться».

В начале карьеры Сергей Жуков вместе со своим коллективом испытывал финансовую нужду. Он и его коллега Алексей Потехин переехали в Москву, но денег не было даже на еду. В перерывах между работой они питались обычной лапшой быстрого приготовления, а на день рождения были рады подарку в виде батона колбасы.

Позднее им посоветовали обратиться за помощью к продюсеру. После звонка тот попросил их приехать к нему, но сделать это ночью. Жуков и Потехин выполнили его просьбу, а когда пришли к нему, тот встретил их полностью голым. Продюсер предложил пройти «сразу в кровать», но музыканты отказались от этого, а потому вынуждены были пешком два часа возвращаться назад. Популярности группа «Руки Вверх!» смогла добиться только в 1995 году.