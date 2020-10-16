Мнение: Почему некоторым людям обязательно надо оскорблять чужое творчество?

16.10.2020, 6:50, Разное

А шейнем таг. Скажите, а почему некоторые люди так любят оскорблять чужое творчество? Роман пишешь – “Нет, у тебя не роман, потому что ты его выкладываешь на “Фикбук”! (Логика, конечно, охренеть, и что ещё много куда выкладываю, критегов не интересует…)” Песни пишешь – у тебя не песни, а “уголовные частушки” (хотя вот я всю жизнь считал, например, что это две большие разницы). Выступаешь на сцене “Микрофона”, а не театра какого-нибудь, – ты не артист (и по фиг, что готовишься к выступлению и времени и сил на репетиции тратишь не меньше любого профессионального артиста). Клипы делаешь – нет, у тебя не клипы, а нарезки из фильмов (и по фигу, что это сто лет в обед уже как называют “клипами” на “Ютубе” и не я первый это придумал)… Вот ЗАЧЕМ так делать? И как тебе мешает жить, что кто-то называет своё произведение романом (тем более что то вполне себе подходит под определение романа, данное в энциклопедиях) или видео – клипами? Тебе от этого тепло или холодно, интересно? А если нет и это никак тебя не касается, то зачем же при каждом упоминании собеседником своего произведения обязательно написать, что это ни разу не роман, или прийти на страницу и написать, что у тебя ни разу не клипы? Чтобы все видели, какой ты ниибический сноб и какие у тебя совершенные вкусы, что не назовёшь что попало романом или клипами? Вот поэтому обязательно надо чужое творчество оскорблять или какие-то другие причины есть?