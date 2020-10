В Берлине нарушителям масочного режима показали средний палец — политики жест не оценили

16.10.2020, 6:25, Новости дня

Туристический портал visitBerlin разместил в газетах и интернете рекламные изображения с пожилой женщиной, которая показывает средний палец тем, кто не носит маски, пишет Berliner Zeitung. Спорная акция вызвала возмущение у местных политиков. Один из них даже подал заявление в полицию, обвинив организаторов в «разжигании ненависти» и «нарушении общественного порядка».



На фоне пандемии коронавируса туристический портал visitBerlin запустил спорную рекламную кампанию с критикой в адрес тех, кто не носит маски, пишет Berliner Zeitung. В газетах и интернете размещали изображение пожилой женщины, которая показывает средний палец тем, кто пренебрегает средствами индивидуальной защиты.

Mit dem Durchsetzen der Corona-Verordnungen hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert in Berlin. Also versucht es der Senat mal mit Publikumsbeschimpfung. pic.twitter.com/MrW6krPGya

— Lorenz Maroldt (@LorenzMaroldt) October 12, 2020

У многих политиков произошедшее вызвало большое возмущение. Один из них даже подал заявление в полицию. «Распространяя это изображение, сенат Берлина, или подчинённые ему ведомства, или же земельные органы управления разжигают ненависть к определённой части населения, что может нарушить общественный порядок», — объяснил он свой поступок.

По имеющейся информации, против акции выступил и лично мэр города Михаэль Мюллер от Социал-демократической партии Германии, продолжает издание. А это означает, что он подставил своего сенатора по экономическим вопросам Рамону Поп из партии зелёных. Дело в том, что именно она поддержала и профинансировала эту инициативу.

В visitBerlin заявили, что с пониманием относятся к тому возмущению, которое вызвала их рекламная кампания. «Мы не хотели кого-либо лично оскорбить, — заявил представитель портала. — Нам очень жаль». Больше никакой рекламы такого содержания там вывешивать не будут и даже отказались от планов размещать на улицах плакаты с этим изображением. «Нам нужно было привлечь внимание. Мы этого хотели и добились», — резюмировали в visitBerlin.