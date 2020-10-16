Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые портят зрение

16.10.2020, 6:20, Новости дня

По словам менеджера Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Бодрова, неправильно настроенный смартфон портит зрение. Проблема в том, что в среднем человек смотрит на экран мобильного устройства по два с половиной часа в сутки.

Примерно столько же время наши бабушки и дедушки проводили у телевизора. У них тоже возникали проблемы чрезмерной нагрузки на глаза.

Зрение будет портиться быстрее, если установить слишком яркую или тусклую подсветку. Также глазам вредит мелкий шрифт. Нужно, чтобы вы без напряжения читали все надписи. Эксперт рекомендует регулировать яркость в зависимости от освещения. Также не стоит подносить гаджет к лицу ближе, чем на 30 см, и не «зависать» в смартфоне, когда в комнате темно.