Астроном Дэвид Киппинг считает, что окружающий нас мир может оказаться симуляцией

16.10.2020, 6:20, Новости дня

Не исключено, что окружающий нас мир и мы сами – это всего лишь компьютерная симуляция, созданная представителями более развитой цивилизации. С таким заявлением выступил астроном из Колумбийского университета Дэвид Киппинг.

Его гипотеза состоит в том, наш мир в равной степени может оказаться как реальным, так и смоделированным. Шансы – 50 на 50. Напомним, что профессор из Оксфорда Ник Бостром еще 17 лет назад также выдвинул гипотезу, согласно которой мы живем в чьей-то «матрице».

Киппинг же считает, что если бы это было невозможно, то человечество само никогда не смогло бы создать ни одной компьютерной симуляции. А их сейчас множество вокруг. Таким образом, с точностью до 50% можно сказать, что все мы – чей-то вымысел. Впрочем, в Библии об этом так и написано.