В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом

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16.10.2020, 5:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 54 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 5850 человек. В оперативном штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать врача, не прибегая к самолечению.

Ранее в четверг власти Москвы изменили правила работы ночных клубов и баров, ввели ограничения на посещение культурных учреждений столицы, ужесточили требования по ношению масок и перчаток в общественном транспорте. Необходимость новых мер по борьбе с коронавирусом объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Днем ранее в Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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