Мнение: У антиподов еще хуже

16.10.2020, 5:48, Разное

Недаром говорят, что самый жуткий “антиковидный” беспредел – в Австралии. Видимо, сказывается то, что страну все-таки основали потомки каторжников: они пару столетий сдерживались, но сейчас отпустили наконец свои каторжные инстинкты, превратив страну в одну большую тюрьму, в которой тюремщики-надзиратели в полицейской форме уже полгода лупцуют всех подряд, разогнали народ по клеткам и не дают никому ни работать, ни отдыхать, ни протестовать. Набрел в ФБ на комментарии одной несчастной оттуда, некой Марьи Щербаковой. Сначала она посетовала, что мы тут, в России, сами не понимаем своего счастья, что у нас-то все спокойно, “Люди живут обычной жизнью, ездят на работу и в отпуск, ходят в спортзал, кафе и рестораны…”

А вот у них… “В моем понимании, паника – это, когда в Сиднее (где я живу) два месяца нельзя было купить больше 2 пачек макарон на семью, одного кг муки и 2 банок соуса для пасты, а туалетную бумагу вообще в продаже не увидеть было. Паника для меня – это когда Мельбурн сидит в локдауне второй месяц, хотя количество новых заражений последнюю неделю не превышает 5 в день. Людям по-прежнему нельзя выезжать дальше 5 км от дома и проводить вне его больше 2 часов, и без масок на улицу выходить нельзя”.

В общем, можно по крайней мере радоваться, что мы живем не в Австралии – у них даже туалетной бумаги нет! А я продолжаю пребывать в изумлении – откуда все ж в доселе благополучных странах Запада столь массовое озверение?