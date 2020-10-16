 

Мнение: О фатальном провале российской внешней политики

16.10.2020, 5:40, Разное


Фото © Reuters.

Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман ©

Точнее – самоообман. Почти половина россиян всё ещё гордятся российской внешней политикой. Которая и суверенная, и успешная. Среди главных предметов для гордости – #Сирия и #Крым.

Морок, впрочем, рассеивается постепенно…

По данным ФОМ, ещё недавно довольных было примерно две трети.

А во главе всего этого безобразия стоит маэстро и титан, по верноподданническому утверждению лица и голоса российской дипломатии.

На самом деле, Россия все последние 10-12 лет сдавала и сдавала позиции. Объективно приходится признать, что с 2007-2008 гг. сфера влияния российской дипломатии скукожилась до минимума. Еще хуже обстоят дела с культурным влиянием России. Русский язык вытеснен полностью из Закавказья, Средней Азии, в этом году закрыты все русскоязычные школы на Украине, идет активная дерусификация соседней Беларуси. За последние годы нас окружили враждебные государства и, что самое плохое – народы. В последнее время МИД превратился в «пансионат», в котором неспешно «ходят» документы и принимаются взвешенные формулировки, до зубовного скрежета напоминающие канцелярит советской дипломатии. Даже обороты те же.

Впрочем, какие тут могут быть претензии к министру? Он только проводник монаршьей воли. А вот творцом всех явных провалов и псевдопобед нельзя не признать того, кто начал этот путь с громкой речи в Мюнхене 10 февраля 2007 года…

Вам его внешняя #политика нравится? А внутренняя?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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