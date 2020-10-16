“Сказал: “Отъ…бись”, – и отвернулся”. Сыновья Кернеса рассказали, что он чувствует себя хорошо и не хочет фотографироваться

16.10.2020, 5:35, Новости дня

Сыновья харьковского мэра Геннадия Кернеса, который проходит лечение от COVID-19 в Германии, в интервью изданию “Страна” рассказали, что отец чувствует себя намного лучше, однако ему пока сложно разговаривать.

Они отрицают информацию, что у Кернеса инсульт или он находится в коме. Сын Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

“Да, он в нормальном состоянии. В связи с тем, что у него была тяжелая форма коронавируса, ему сложно пока говорить. Он отвечает, общается с нами, но философские задушевные разговоры еще не ведет. Не волнуйтесь. Человек только вычухался. Что вы от него хотите? Вы еще с ним поболтаете. Чтобы нам разговаривать, нужно набрать легкие и условно задержать дыхание и постепенно делать контролируемый выдох. Ему эту историю делать тяжело в связи со сложным течением коронавируса. Врачи настоятельно просят его не беспокоить и не трогать болтовней. То, что нас пускают в больницу, – это исключительно, потому что мы пробили туда дорожку”, – сказал один из сыновей мэра.

На предложение журналиста снять видео с участием Кернеса Даниил пообещал попробовать это сделать, однако тут же рассказал, что когда попытался сфотографировать отца, тот сказал: “Отъ…бись”, – и отвернулся.

По словам сына Родиона, на сегодняшний день здоровью мэра Харькова ничего не угрожает.

“Он набирается сил для предстоящей активной работы. Я летел с ним в самолете и по сей день нахожусь с ним в Берлине. И с того момента вижу ежедневные улучшения. Мы регулярно общаемся с врачами, которые явно отмечают положительную динамику, довольны ходом лечения и удивлены скорости его восстановления”, – сказал он.

Родион добавил, что на присяге мэра Харькова Кернес будет точно.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он “много и очень громко смеялся” над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике “Шарите”. Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

За последний месяц в СМИ неоднократно появлялась информация о перенесенном Кернесом инсульте и его смерти, но в горсовете эти слухи опровергали. “Ни инсульта, никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит только в воспаленном воображении политических оппонентов”, – заявил 9 октября директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника “Шарите” обнародовала заявление: “Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления”.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, он опять баллотируется в мэры города от партии “Блок Кернеса – Успешный Харьков”.