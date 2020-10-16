Можно ли кипятить чужую зубную щетку?

16.10.2020, 5:30, Разное



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Почему делиться зубной щеткой – плохая идея

Зубная щетка – недаром предмет личной гигиены. Если чистить зубы чужой щеткой, можно обзавестись нешуточными проблемами, среди которых:

Болезни, передающиеся с кровью. Когда мы чистим зубы, наши десны могут кровоточить, отсюда риск попадания на щетку множества инфекций. Так передается, например, гепатит В.

Вирусы. Разделив свою зубную щетку с другими людьми, вы значительно увеличиваете риск заразиться вирусом герпеса или вирусом папилломы человека. Некоторые штаммы последнего высокоонкогенны, то есть могут приводить к развитию рака.

Бактерии и грибы. На щетках скапливается множество микроорганизмов, лишний раз обмениваться которыми не стоит. Кариес, например, вызывает бактерия Streptococcus mutans – частый обитатель грязных щеток для зубов.

Кусочки пищи. Если чужая щетка плохо промыта, в ней могут сохраняться частички еды. Это может стать проблемой, если вы аллергик.

Целуясь, мы обмениваемся слюной. Когда в дело идет зубная щетка, множество бактерий попадает не только к вам в рот, но и в кровоток. Втирать жесткой щетиной чужие бактерии (а на щетки они представлены в большой концентрации) в десны – не лучший способ сблизиться с кем-то.

Стерилизация щетки в домашних условиях может значительно снизить риск заражения бактериями и вирусами, но она не гарантирует вам полной безопасности. Если вы забыли взять свою щетку в гости или в путешествие, один раз лучше воспользоваться собственным пальцем, чем просить щетку у партнера. Только не забудьте сперва вымыть руки с мылом.

Тем не менее, знание правил стерилизации зубных щеток ни для кого не будет лишним. Ведь это важный этап ухода за инструментом, который вы помещаете в рот дважды в день.

Как стерилизовать щетку правильно

Не кипятите щетки с целью простерилизовать их. Обработка кипятком может повредить саму щетку и щетинки. Микроволновая печь или посудомойка тоже не подойдут. Лучший способ дезинфекции – оставить головку щетки в стаканчике с ополаскивателем для рта, содержащим спирт, на несколько минут. Если у вас нет подходящего ополаскивателя, растворите 2 чайные ложки соды в стакане воды и окуните щетку туда. Для дезинфекции подойдет также уксус (замочите в нем щетку на ночь) или 3% раствор перекиси водорода.

Стерилизовать собственную щетку перед использованием, даже если ей больше никто не пользуется, нужно хотя бы раз в неделю. Но не храните свою щетку в растворе для стерилизации! Даже в антибактериальном средстве со временем могут завестись микробы.

Как хранить зубную щетку

Ни для кого не секрет, что ванная комната – одна из самых грязных в доме. Там всегда влажно, а мыльный налет на кафеле – излюбленная еда для многих бактерий и микроскопических грибов (да-да, речь идет о плесени). Если ваш санузел совмещенный, то есть в нем стоит не только ванна, но еще и унитаз, не забывайте: при каждом нажатии слива ванную комнату наполняют миллионы кишечных бактерий.

Поэтому не стоит оставлять свою щетку на раковине или на другом открытом месте. Не спасет даже колпачок, он только сделает вашу щетку влажной на долгое время, что бактериям только на руку. После использования щетку следует тщательно промыть сперва горячей, а затем холодной водой (холодная вода поможет затормозить размножение микробов) и поставить сушиться вертикально в стакан в закрытый шкаф. Так щетка будет оставаться относительно чистой и сухой (рис. 1).



Рисунок 1. Хранить щетки нужно вертикально в стакане, чтобы они быстро просыхали. Между щетками обязательно должно быть расстояние в 2-3 см. Источник: Superkitina/Unsplash

За электрической щеткой ухаживать сложнее, в ней больше зазоров, где может скапливаться грязь. Снимайте и промывайте насадку каждый раз после использование, сушите щетку также в разобранном виде.

Менять зубные щетки нужно каждые 3-4 месяца, иногда чаще, если вы видите, что щетинки слишком сильно распушились. Заботьтесь о своей щетке так же, как она заботится о чистоте ваших зубов.