Герой пятилетия: плевок в наши лица – Личное мнение

16.10.2020, 5:20, Разное

В 2020 году Регина Тодоренко заявила, что, если женщину бьёт мужчина, то она в этом виновата сама.

В 2020 году Регина Тодоренко стала «Героем пятилетия» по версии журнала «ОК!»

Почему так вышло? Ответ — на фото справа.

В прошлом году владельцем российской версии журнала «ОК!» стал Эмин Агаларов, притащив в российское информационное пространство свои ценности, взгляды, убеждения.

Убеждениям Агаларова не противоречит следующее заявление Тодоренко:

«Мужчина полностью заперт в клетке. Он не привык, что с ним разговаривают. Ему остаётся только физическое действие».

Я не знаю, как там в Азербайджане, но у нас в России не принято оправдывать мужчин, которые бьют женщин.

Да, многие женщины терпят побои. Да, многим женщинам — стыдно признаться в том, что их дома бьют. И, тем не менее, в нашей российской культуре избитой женщине не задают следующие вопросы:

«А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?»

Именно эти вопросы задала «Герой пятилетия» Регина Тодоренко женщинам, которые сталкиваются дома с насилием со стороны мужчин.

И после этого она — герой пятилетия? В моей стране?! Серьёзно?!!

Статуэтка в руках Тодоренко — это, я считаю, сознательный, целенаправленный подрыв ценностей цивилизованного российского общества, среди которых одно из главных мест занимает уважение к женщине.

В нашей культуре женщины садятся за стол вместе с мужчинами, а не едят отдельно где-то там.

В нашей культуре у мужчины — одна жена, а не десять.

В нашей культуре женщины и мужчины имеют равные права.

В нашей культуре испокон веков первый и самый лучший кусок за столом — матери.

В нашей культуре женщин бить нельзя!

А те, кто считает, что в некоторых случаях женщине можно и втащить, называются в нашем обществе не иначе, как уродами.

Это не значит, что уродов у нас — мало. Увы, их — намного больше, чем мне хотелось бы. Важно то, что такое отношение уродов к женщинам не является нашей культурной нормой и порицается обществом.

Принципиально важно — не позволять другим, чуждым нам ценностям задавить наши ценности, навязать нам своё отношение к женщинам, где мы — люди второго сорта.

Тодоренко считает, что женщин бить можно. Никакое её фальшивое раскаяние на камеру и дурацкий видосик, сделанный из-за того, что Регинка зассала лишиться рекламных контрактов после этого своего дикого заявления, не убедили и не убедят меня в обратном.

И теперь эта чёрствая идиотка — «Герой пятилетия» только лишь потому, что ещё одним российским СМИ владеет человек, чуждый нашим культурным ценностям и традициям?!

Это неправильно. Так быть не должно.

Предлагаю сообщить миру о том, что происходит в российской версии журнала «ОК!»: звание «Герой пятилетия» получила женщина, которая в любом цивилизованном обществе стала бы навеки нерукопожатна.

Женщин бить нельзя. И точка!

Вот вам Инстаграм британского «OK!»

Вот — американского.

Давайте не молчать! Такой герой пятилетия — это плевок сторону любого цивилизованного общества, в лица всех нас — женщин и мужчин, которые относятся к нам с уважением.