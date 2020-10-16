 

Европейцы требуют более эффективных мер по борьбе с изменением климата

16.10.2020, 4:20, Новости дня

Как показал опрос, проведённый в Германии, Италии, Франции и Великобритании по заказу Euronews, всё больше европейцев приходят к выводу, что в изменениях климата виноваты сами люди. При этом почти две трети всех респондентов критикуют климатическую политику ЕС и считают, что власти делают недостаточно для борьбы с глобальным потеплением.

На фоне распространения критических публикаций и заявлений о теории глобального потепления жители Европы склонны винить человечество в изменении климата. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которое для Euronews провело агентство Redfield and Wilton Strategies. В опросе участвовали жители Германии, Италии, Франции и Великобритании.

Согласно представленным данным, чаще всего винят людей в климатических изменениях в Италии — так ответил 81% респондентов. Больше всего скептиков в Великобритании: 17% опрошенных в Соединённом Королевстве не верят, что люди ответственны за глобальное потепление, 14% затруднились ответить.

При этом европейцы склонны критиковать экологическую политику в ЕС. Почти две трети опрошенных в четырёх странах считают, что власти делают недостаточно для борьбы с изменением климата.

Германия, Италия, Франция и Великобритания подписали Парижское соглашение по климату, в рамках которого они обязуются значительно сократить выбросы углеводородов в атмосферу и увеличить финансирование программ борьбы с глобальным потеплением.

Большинство жителей этих стран считает, что экология должна оставаться приоритетным направлением для выделения средств даже в тех случаях, когда это вредит национальной экономике. Особенно высокой поддержкой эти идеи пользуются в Италии.

Примечательно, что при этом респонденты в меньшей степени готовы переплачивать за продукцию, произведённую с минимальным ущербом для окружающей среды. В Германии, Италии и Франции 40% купили бы товар с соответствующей пометкой, даже если он будет значительно дороже обычных аналогов. В Великобритании так ответил каждый третий респондент.

В целом исследование Redfield and Wilton Strategies отражает озабоченность европейцев ситуацией с экологией. Люди ожидают конкретных мер по борьбе с изменением климата, причём прежде всего — от правительств.

Дата выхода в эфир 15 октября 2020 года. 



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