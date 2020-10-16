 

Business Insider – из-за пандемии «чёрная пятница» в США пройдёт скромнее

16.10.2020, 4:20, Новости дня

Двое из пяти опрошенных американцев заявили, что намерены сократить расходы на традиционных распродажах, если сравнивать с прошлым годом. Это свидетельствует о том, что «чёрная пятница» в этом году пройдёт не с таким размахом, как было раньше, причём многие покупатели переключаются на онлайн-шопинг, пишет Business Insider.


Pixabay

Согласно новому исследованию, около 40% американцев планируют в этом году сократить свои расходы в «чёрную пятницу» во время традиционных распродаж. При этом крупные розничные торговцы, такие как Amazon или Target, уделяют всё больше внимания своим платформам для онлайн-покупок, и многие также переключаются на шопинг по интернету, пишет Business Insider.

Хотя сезон праздников и предпраздничных покупок приближается, многие американцы в этом году не планируют включать в свой бюджет дополнительные расходы на «чёрную пятницу», как они это делали раньше, говорится в статье. Согласно опросу, результаты которого недавно опубликовала компания Piplsay, в среднем двое из пяти американцев (то есть около 37% потребителей в США) планируют сократить в этом сезоне свои траты во время распродаж.

А среди тех потребителей, кто всё же планирует делать покупки в «чёрную пятницу», которая в этом году выпадает на 22 ноября, всего 28% заявили, что планируют потратить не меньше, чем в прошлом году. При этом распространение коронавирусной инфекции тоже накладывает отпечаток на поведение потребителей, отмечается в статье: около 49% опрошенных заявили, что намерены совершать покупки через интернет.

В рамках этого исследования представители компании Piplsay опросили в октябре более 30 тыс. американцев по всей стране. В докладе по итогам этого опроса отмечается, что влияние пандемии COVID-19, включая экономические сложности и новые нормы социального дистанцирования, напрямую отражается и на потребительском поведении, изменяя ставший уже привычным образ «чёрной пятницы» с многолюдными распродажами.

Поскольку такие крупные ритейлеры, как Amazon и Target, решили устроить масштабные распродажи на месяц раньше, а несколько других популярных торговых онлайн-площадок тоже начинают предлагать скидки заранее, похоже, что «чёрная пятница» постепенно теряет свою значимость в качестве официального старта покупок к праздникам, отмечается в статье. 

В то же время компания Walmart ещё летом объявила, что закроет свои магазины в период распродаж, тем самым положив конец существовавшей долгие годы традиции для многих американцев начинать «чёрную пятницу» именно с посещения этих супермаркетов, пишет Business Insider. 

Между тем объёмы покупок онлайн через Amazon или Target выросли в этом году в разы, поскольку многие в период пандемии теперь предпочитают покупать всё, не выходя из дома, отмечается в статье. На потребительском поведении также отражается высокий уровень безработицы и тревога в связи с нестабильным экономическим положением.

Однако сокращение из-за пандемии расходов на такие услуги, как массовые мероприятия, рестораны и путешествия, может в некоторой степени способствовать увеличению розничных продаж в предпраздничные дни, прогнозируют эксперты. Предыдущий опрос в июле этого года показал, что 58% американских потребителей планируют увеличить свои расходы в четвёртом квартале этого года. Поэтому розничные продажи к концу года всё же могут незначительно вырасти, заключает Business Insider. 

 



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