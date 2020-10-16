Археологи обнаружили корабль времен Древней Греции

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16.10.2020, 4:15, Новости дня

Во время раскопок на месте древнегреческого порта Гераклиона археологи неожиданно обнаружили античное судно. Это был корабль длиной 28 метров, уточняют ученые.

Некогда в своих трудах Геродот описывал величественные корабли, которыми пользовались египтяне. Он назвал их «барисами». На древнегреческого историка суда произвели неизгладимое впечатление, поскольку были они необычно большого для тех времен размера.

Как сообщили члены исследовательской группы, многие современные ученые считали, что никаких «барисов», на самом деле, не существовало, так как в древние времена люди якобы не могли построить такие большие суда. Как оказалось, скептики ошибались. Такие корабли были, и, как минимум, один из них неплохо сохранился до наших дней.



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