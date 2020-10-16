В Костроме создали пуленепробиваемую ткань

16.10.2020, 4:15, Новости дня

Ученые из Костромского госуниверситета, занимающиеся созданием трехмерных материалов, заявили об изобретении новой пуленепробиваемой ткани.

По словам профессора Александра Гречухина, материал был создан практически с нуля. Российские специалисты не брали за основу никакой базовой ткани, а также не имели специального оборудования. Первый станок они изготовили самостоятельно из дерева.

Зато ткань получилась очень прочная и дешевая, говорят специалисты. Ее, кстати, можно использовать не только для пошива бронежилетов. Она годится также как обшивка для легкомоторных самолетов, для создания автомобильных тентов и других конструкций. Тот же автомобиль можно бронировать, не сильно увеличивая его вес.