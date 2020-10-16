 

США отменили запрет на полеты гражданской авиации в районе Симферополя

16.10.2020, 4:00, Новости дня

Власти Соединенных Штатов приняли решение отменить запрет на полеты американской гражданской авиации в определенных зонах района полетной информации Симферополя, следует из официального уведомления Федерального авиационного управления (ФАУ) США, опубликованного в Федеральном реестре.

«Данная поправка не продлевает запрет на выполнение определенных полетных операций в определенных зонах района полетной информации Симферополя <…> из-за изменения условий в воздушном пространстве и связанного с этим снижения уровня опасности для гражданской авиации США», – приводит текст уведомления ТАСС.

Запрет, введенный в 2014 году из соображений безопасности, истекает 27 октября.

«Хотя ФАУ ожидает, что РФ в обозримом будущем продолжит предъявлять незаконные территориальные претензии и поддерживать [наличие] конкурентного поставщика аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала твердую приверженность принятию надлежащих мер по минимизации оставшихся рисков для безопасности полетов. <…> Украина также продемонстрировала твердую приверженность осуществлению необходимых шагов для защиты гражданской авиации от угрозы неверной идентификации, связанной с продолжающимся значительным российским военным присутствием и возможностями вооружений на Крымском полуострове и в его окрестностях», – утверждают американские авиационные власти. В ФАУ США также отметили, что «ситуация с безопасностью в районе полетной информации Симферополя стабилизировалась».

При этом вашингтонская администрация до 27 октября 2021 года продлила запрет на полеты в районы полетной информации Днепра (бывший Днепропетровск). Свое решение американские власти объяснили сохранением потенциальной «опасности для гражданской авиации» в связи с продолжающимся конфликтом на востоке Украины.

Район полетной информации – воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.

Напомним, в 2014 году ФАУ США ввела запрет на полеты американской авиации в определенных зонах района полетной информации Симферополя. Впоследствии действие запрета неоднократно продлевалось.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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