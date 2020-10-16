Минздрав оценил заполненность коек для пациентов с коронавирусом

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16.10.2020, 4:00, Новости дня

Для пациентов с коронавирусом в РФ развернуто 182 тыс. коек, из них заполнены 162 тыс., реанимационные койки заполнены на 10%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«На максимум мы разворачивали в стране 184 тыс. коек, сегодня развернуто 182 тыс. коек. Из них находятся заполненными 162 тыс. коек и 20 тыс. коек – это резерв, который на сегодняшний день может быть использован. По реанимационным койкам – загружено менее 10%», – приводит слова министра ТАСС.

«В целом по течению заболевания мы видим, что количество амбулаторных пациентов с легким течением колеблется на уровне 65%. Всего в реанимации под наблюдением находятся 2,8 тыс. человек, эта цифра на сегодняшний день стабильная, не прирастает», – сказал Мурашко в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Напомним, во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев сообщал, что в РФ занято почти 90% больничных коек, которые предназначены для лечения пациентов с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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