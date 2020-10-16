В Минпросвещения ответили на вопрос о самоизоляции учителей

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16.10.2020, 4:00, Новости дня

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко ответил вопрос о том, планируется ли перевод учителей старше 65 лет на самоизоляцию в рамках мер по противодействию распространению коронавируса.

Отвечая в эфире телеканала «Россия-24» на вопрос о том, планируется ли перевод учителей старше 65 лет на самоизоляцию в рамках мер по противодействию распространению коронавируса, Глушко сказал: «Такого плана нет, его и не должно быть», передает ТАСС.

Заместитель министра просвещения РФ отметил, что, принимая решение о переводе преподавательского состава на самоизоляцию, министерство исходит из эпидемической ситуации в каждом конкретном образовательном учреждении. При этом в качестве одной из мер по противодействию распространению коронавируса в ряде регионов РФ сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после каникул, с 19 октября, ученики первых–пятых классов смогут вернуться в школу и продолжить занятия в обычном режиме. Обучающихся в шестых–одиннадцатых классах на ближайшие две недели переведут на дистанционный режим обучения. Кроме того, учителей старшего возраста временно заменят старшекурсники и выпускники педагогических вузов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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