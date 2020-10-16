Мнение: У Собянина длинные руки!

16.10.2020, 3:35, Разное



Депутат ГД от ЕР Вячеслав Лысаков, известный телеграм-блогер

А вот показательный пример обострения “внутриэлитной” борьбы вокруг нарастания коронавирусной истерии. Депутат ГосДумы РФ Лысаков, между прочим, от “Единой России” (!), давно, еще с весны, критиковал “антикоронавирусные меры”, принимаемые по всей стране с подачи Собянина, за их явные противоречия с федеральным законодательством. Собственно, он и ДОЛЖЕН был это делать, поскольку являлся первым зампредом Комитета Госдумы как раз по законодательству. В конце концов, ему должно было быть и чисто по человечески обидно: что ж они там – пишут какие-то законы, прорабатывают, следят, чтобы не было всяких нестыковок (это прямая функция комитета по законодательству) – и тут вдруг по всей стране губернаторы принимают всякие решения, вообще плюя на любые соответствия с законом!

В начале октября Лысаков выступил с очередной критикой решений Собянина – его “указа” для работодателей о переводе всех работников на “удаленку” с параллельным сбором фетиша мэрии – личных данных граждан.

Лысаков в своем телеграм-канале буквально жёг глаголом:

“«Снова мы сталкиваемся с игнорированием федеральных законов. Трудовые отношения между работодателем и работником регламентируются Трудовым кодексом и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами. Поправки в Трудовой кодекс о порядке перевода на удаленную работу до настоящего времени не приняты. Субъекты РФ своими нормативными правовыми актами (НПА) не могут устанавливать обязательные требования в сфере трудовых отношений. Они вправе принимать меры рекомендательного характера», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Он напомнил, что административная ответственность работодателей может быть установлена только за невыполнение обязательных требований, содержащихся в федеральных законах, а не рекомендаций.

«Указывал же уже Верховный суд Москве на вольное обращение с федеральными законами, не пошло впрок. Опять под видом борьбы с пандемией осуществляется сбор персональной информации граждан. Мэрия ссылается на необходимость осуществления контроля перевода на «удаленку». Господа, очнитесь! Удаленная работа — это физическое дистанцирование от трудового коллектива, но не самоизоляция. Сотрудники на «удаленке» имеют право передвижения по городу», — отметил парламентарий (я не выдержал – отметил самый ударный кусок – С.)

«Таким образом — это новый вызов, в очередной раз брошенный федеральному центру. Это доказательство своей безнаказанности за пренебрежение к требованиям федеральных законов. Это дерзкая демонстрация регионом своей возможности диктовать федеральному центру решения, в том числе по внутренней политике»

https://regnum.ru/news/society/3086678.html

Лысаков крут! (хотя, конечно, есть элемент детского сада – первый зампред главного юридического комитета парламента рассылает прокламации через Телеграм).

Но и расплата последовала незамедлительно – чаша терпения “собянинского лобби” переполнилась. В ответ на критику… “Госдума освободила Лысакова от должности первого зампреда комитета по госстроительству”. Причем, самый прикол – что в обосновании решения едросы так и написали недрогнувшей рукой: “за публикации в телеграм-канале”.

Цинизм происходящего изумляет: российский “конгрессмен”, входящий в руководящие органы парламента, указывает в личных выступлениях на явные нарушения федеральных законов, которые происходят в стране; по существу с ним никто не спорит – его просто вышвыривают из этих самых руководящих органов. Фактически – за то, что он выполнял свой долг депутата.

С другой стороны – с ним обошлись, конечно, мягко; могут ведь, как мы знаем, и “новичком” притравить.