Мнение: Предвыборная имитация от Владимира Зеленского

16.10.2020, 3:30, Разное

Предвыборная имитация от Владимира Зеленского

В преддверии местных выборов на Украине и в условиях падающего рейтинга партии «Слуга Народа» Зеленский решил с помощью полит. технологических методов попробовать переломить негативные электоральные тенденции. Так как в вопросах выполнения своих основных предвыборных обещаний, которые он столь щедро раздавал весной 2019-го года, ему предъявить особо нечего, то прицепом к выборам была запущена пиар-кампания «вопросов от президента». Анонсировано «5 важных вопросов», которые зададут украинцам вместе с обычным голосованием на местных выборах.

Причем сразу указывается, что это не референдум, а «опрос», который будет происходить даже не на избирательных участках, а на выходе из них в виде «экзитпола», когда некие активисты будут предлагать гражданам ответить на 5 вопросов от Зеленского, причем отвечать на них никто особо и не обязывает, а государство по итогам опроса не обязано предпринимать каких-то действий. Но формально это подается как «диалог Зеленского с населением». И, казалось бы, вот он чудесный момент, наконец спросить:

1) Должен ли русский язык быть вторым государственным?

Ведь еще со времен Кучмы, несмотря на все разговоры про демократию и волю народа, такого рода референдум не был проведен. Не проведен по простой причине – потому что результат его будет немного предсказуем, и он будет идти вразрез с программой насильственной украинизации. Тем более, что даже по актуальной украинской официальной статистике, лишь для 44% жителей Украины украинский язык является языком повседневного общения. Ну и как при таких цифрах можно спрашивать про русский язык у населения? Никак нельзя.

2) Надо ли закончить войну на Донбассе и провести переговоры с ДНР и ЛНР?

И снова результат будет немного предсказуем, тем более, что большинство на Украине голосовало за Зеленского именно потому, что он обещал добиться мира и посадить Порошенко. Но за 1,5 года нет ни мира, ни посадки Порошенко. Поэтому ключевые вопросы «войны и мира» обществу, конечно, никто не доверит, а то еще вдруг выяснится, что это не «российская агрессия», а гражданская война, о чем периодически проговариваются украинские политики и олигархи.

Эти и другие подобные вопросы могли бы куда как лучше трескучих слов показать, что Зеленский всерьез о чем-то собрался говорить с народом. Но что же мы видим вместо этого?

Чтобы поддержать интригу, вопросы анонсируют по одному в день, чтобы выжать из этой истории максимальный медийный эффект, потому что если бы их анонсировали все сразу, люди бы посмотрели, обсудили, посмеялись и тема с опросами быстро бы сошла с новостных полос. А так пиар-ход растянули на 5 дней

Уже первый вопрос выглядит весьма комично, так как имеющий всю полноту власти Зеленский всерьез спрашивает о том, надо ли ужесточать борьбу с коррупцией и сажать коррупционеров надолго. Это спрашивает человек, который шел на выборы с лозунгами борьбы с коррупцией и который контролирует СБУ, НАБУ и Генпрокуратуру, а также имеет большинство в Верховной Раде, дающее возможность принимать необходимые законы. Но посадок коррупционеров де-факто нет, тот же Порошенко не сидит, большинство фигурантов дела Укроборонпрома гуляют на свободе. Какая разница, насколько сажать, если практически в принципе не сажают за коррупцию. Нет разницы, если не будут сажать на 5 или 25 лет. И в том, и другом случае импотенция государства будет проявляться весьма наглядно.

Второй вопрос не менее чудесен. Он предлагает узнать отнюдь не про войну на Донбассе, а про создание «свободной экономической зоны на Донбассе». В прифронтовой полосе. Где отсутствуют выборы и действуют военные администрации. Как не трудно догадаться, экономические перспективы проектов в этой зоне будут прекрасны.

Три оставшихся вопроса официально не анонсированы, но ужи слиты в сеть. Тут и легализация канабиса в медицинских целях (сразу вспоминаются обвинения Порошенко в адрес Зеленского, что тот употребляет кокаин), и сокращение депутатов Верховной Рады до 300 человек, что никак не меняет простого факта, что все эти депутаты так или иначе контролируются олигархическими группами, позиции которых при Зеленском не ослабли, а, наоборот, укрепились.

И, наконец, вопрос о поддержке Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности. Причем публично этот вопрос Зеленский уже поднимал, но Россия с ним на эту тему разговаривать не собирается. Так что «да» по этому вопросу Зеленский если и сможет использовать, то чтобы продолжить саботировать Минские соглашения, предлагая РФ и ЛДНР заведомо неприемлемые форматы, то есть заниматься тем же, чем занимался Порошенко в 2014-2019 годах.

В общем, все это выглядит как набор пиар-инициатив, замешанных на голом популизме, чтобы привлечь внимание к Зеленскому и «Слуге Народа» перед выборами в условиях осложняющейся электоральной обстановки. Причем никаких обязательств по выполнению этих инициатив нет. Можно что-то выполнить, например, сократить число депутатов и легализовать марихуану, а можно и нет. В конечном итоге главная цель всего этого действа – обеспечить пристойный результат на выборах, чтобы не получить электоральную катастрофу уже этой осенью, отсрочив ее на некоторое время. И если для этого потребуется имитировать очередную демонстрацию «общения Голобородько со зрителями», то новые серии безусловно покажут.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/opros-obshchestvennogo-mneniya/ – цинк