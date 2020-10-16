 

Во Львовской области пастор пытался развратить подростка, суд освободил его от наказания

16.10.2020, 3:20, Новости дня

Во Львовской области пастора церкви евангелистов, который развращал подростка, суд освободил от наказания. Об этом 15 октября сообщило издание Zaxid.net.

Следствие доказало, что пастор из Сколе развратил 14-летнего юношу. 

Инцидент произошел во Львове в августе этого года. Мужчина посадил в свою машину подростка под предлогом помощи в настройке телефона. Он начал приставать к мальчику и предложил 500 грн. за услуги сексуального характера.

Подросток смог записать разговор с пастором на диктофон, и сразу вызвал полицию. 47-летнего мужчину задержали через несколько минут после вызова.

В отделении полиции мужчина признался, что приставал к подростку. Мать последнего говорила, что надеется на справедливое наказание для педофила.

В судебном приговоре от 8 октября говорится, что пастор заключил соглашение о примирении и компенсировал жертве моральный и материальный ущерб. Подросток не был против освобождения священника от ответственности.

В итоге суд назначил мужчине два года ограничения свободы и сразу освободил его от наказания, установив год испытательного срока.

Издание отмечает, что укранская церковь христиан веры евангельской-пятидесятников в Сколе до сих пор никак не отреагировала на этот случай.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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