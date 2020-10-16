 

Американские ученые создали сверхпроводник, работающий при комнатной температуре

16.10.2020, 2:00, Новости дня

Как правило, сверхпроводимость появляется в материалах при очень низких температурах. Хорошо, если это не намного ниже нуля градусов, отмечают ученые. Из-за этого сверхпроводники трудно использовать в различных электронных устройствах.

Однако специалистам из Нью-Йоркского Университета Рочестера сумели создать материал, у которого данное качество остается даже при плюс 15 градусов по Цельсию. Почти нулевое сопротивление сохраняется в химическом соединении водорода, углерода и серы.

Синтез пришлось производить при очень высоком давлении, рассказывают ученые. Но материал того стоит. Ведь сегодня наиболее часто используемые сверхпроводники обнаруживают свои качества при минус 140 градусов.



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