Армения заявила о тяжелых боях на линии соприкосновения в Карабахе

16.10.2020, 1:45, Новости дня

Азербайджанские вооруженные силы возобновили атаки на трех участках линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В течение всего дня тяжелые бои шли по всей линии соприкосновения, особенно на южном участке вдоль берега реки Аракс. Противника удалось отбросить. Обе стороны несут потери. Ситуация остается напряженной. Интенсивность огня падает в ночное время», – приводит слова официального представителя Минобороны Армении ТАСС.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об установлении контроля над 40 поселениями в Карабахе с начала боевых действий. Он также выступил за военно-политический путь решения карабахского конфликта.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что войну между Азербайджаном и Арменией спровоцировала Турция. Советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян заявил, что боевые действия в Карабахе спланировала Анкара. Турция в свою очередь потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.