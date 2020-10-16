 

В работе Twitter произошел глобальный сбой

16.10.2020, 1:45, Новости дня

В работе социальной сети Twitter произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США и Японии. По информации сервиса, большая часть пользователей (60%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 27% испытывают проблемы с приложением для устройств iPhone и iPad, 12% – с приложением для операционной системы Android, передает ТАСС.

Напомним, в среду глобальный сбой произошел в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Кроме того, 7 октября неполадки наблюдались в работе видеохостинга YouTube.

Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.



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