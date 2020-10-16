Мнение: На Украине был кондитер, в Грузии любитель галстуков, в Армении… вы не поверите!

16.10.2020, 1:35, Разное

Пока все смотрят за перебранкой Армении и Азербайджана, а также, разумеется, гораздо больше за приключениями нашего оппозиционер-фюрера, как-то вообще из информационного повода выпало крайне интересное дело. Не нашел бы случайно, вообще бы не знал. А между тем, внезапно, как это обычно и бывает – дед премьер-министра Армении Никола Пашиняна вполне возможно сотрудничал с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Рассказывать все перипетии этой довольно дешевой, на самом деле, драмы – мне лениво, любой поисковик вам в помощь. Тем более, опять же, сын за отца, а уж внук за деда – не отвечает, тут я вообще не буду спорить. Если бы не одно замечательно «но». И, кстати, дело даже не в том, что сейчас одни обсуждают, что Пашинян ни в чем не виноват – и это святая правда – его и в проекте еще не было тогда, а другие говорят, что дескать – пускай не отвечает, но ведь соврал же – рассказывая о геройской гибели предка.

И, да, сразу заметим – то, что сам Пашинян молчит – сильно наводит как раз на самую правдоподобную версию. Но нас интересует другое, особенно в тот момент, когда прозападного премьера Армении отшили его друзья – хоть из Берлина, хоть Парижа, хоть из Вашингтона – оставив армян один на один фактически – если смотреть внимательно – с турками. Азербайджан это, конечно, хорошо – но Эрдоган это веселее. Ибо не надо забывать свою, знаете ли историю. Но – и это еще не все.

Надо вспомнить как Пашинян пришел к власти. А дальше – вспомнить, что он сделал за время пока находится у «руля». Загибайте, пожалуйста, пальцы.

1) Например, новое армянское правительство зачищает СМИ. Сейчас речь идёт об изъятии из бесплатной государственной сетки ряда каналов, а также о дублировании передач на армянский язык или использовании субтитров. Привет Грузия, привет Украина, знакомо, правда?

2) После прихода к власти Пашиняна в Армении стали плодиться быстрее, чем кролики разные «правильные» НКО. Да, чего смеяться, в этой маленькой стране сотрудников в посольстве США около 2500 человек, причем, по сведениям армянских журналистов, от 1200 до 1400 сотрудников посольства являются представителями спецслужб и войск специального назначения США. Казалось бы, могли бы, кстати, и помочь повоевать, а?

3) А тут, опять же, нельзя не вспомнить, что когда Пашинян был оппозиционером – он очень сильно негодовал про российские военные базы в Армении. Сейчас, правда, разумеется, притих – но, эти сельские хитрости мы уже проходили.

4) Кстати, есть еще прекрасное и не последнее, но сегодня нет цели писать роман про похождения бравого армянского премьера. А дело в том, что есть такое золоторудное месторождение «Амулсар». Его разработка может привести к экологической катастрофе для всей Армении. Но, Никол Пашинян дает разрешение на расконсервацию месторождения представителем фирм, связанных с тем же Джорджем Соросом. И все это, конечно, случайность.

Есть такая шикарная трилогия про резидента в советском кино. И вот каждый раз в каждом фильме все упирается в прошлое бывших фашистов или предателей. И каждый раз – доказательства убойные и значит, эти люди будут работать на вражескую разведку.

А теперь складываем два плюс два.

Пашинян – очевидный прозападный оппозиционер. При Пашиняне Армения двигается туда же, куда уже пришли Грузия и Украина – и это далеко не ЕС, не Безвиз и не НАТО. Если бы военных России прямо сейчас не было бы в Армении – очевидно, какие были бы последствия того бардака, что мы наблюдаем. Потому что, опять же, Пашинян даже в куртке «милитари» – все равно прозападный душка-оппозиционер, как наш любимый бьюти-блогер. Не хочу про прорубь, просто писать.

Ну, а в заключении, процитируем Маргариту Симоньян, это она написала армянской власти: «В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении. Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна — неизменного союзника России… Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе».

И вот тут – теперь вы удивляетесь новостям про дедушку премьера Армении? Серьезно? Тогда поизучайте предков многих наших оппозиционеров. Будут такие откровения… и логичные результаты.

Хотя, врать не буду – хотелось бы ошибиться вообще во всем, что написал. Шансов только мало…

Счастья вам.