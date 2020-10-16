Мнение: Письмо: “Рассказала ему про плюсов и минусов”

16.10.2020, 1:30, Разное

Вот эти две вещи все путают – самооценку и рефлексию.

Везде, где мы разбираем рефлексию, большинство пишут про самооценку.

Постоянно все пишут: отрефлексировала его плюс или отрефлексировал свою низкую значимость.

Отрефлексировать чужое отношение нельзя.

Можно отрефлексировать только свое отношение.

Рефлексия – про свои чувства.

Самооценка – про отношение других, про свое место в социуме, про свои возможности.

Отрефлексировать свою неспособность к чему-то невозможно. Этим занимается самооценка.

Самооценка и саморефлексия (она же рефлексия) два очень важных функционала, но совершенно разные.

Вот это письмо разбирайте самостоятельно и попробуйте выделить и описать проблемы с самооценкой автора и проблемы с ее рефлексией. У нее тех и других хватает, но мы должны научиться четко видеть, где что, чтобы идти дальше.

anabonda

Здравствуйте уважаемая Эволюция!

Читаю блог 3 года, письмо уже третье (не на ту же тему), надеюсь на этот раз мне повезет попасть в рубрику.

Пытаюсь общаться с людьми и так и сяк, но по результатам видно, что ничего не получается, поэтому делаю вывод, что я рапан, в лучшем случае рыба.

Полтора месяца назад установила тиндер и начала общаться с огромным количеством парней, в течении месяца свидания были каждый день, по выходным по 2-3 свидания. Я очень уставала тогда, не успевала ни работать нормально, ни спортом заниматься, ни учебой. С теми, кто больше понравился, встречалась дважды или трижды. Были те, которые вроде хотели любви, но мне они не особо нравились и давили на меня, отчего у меня рос плюс. Некоторые тоже себя, наверное, заставляли приходить на второе свидание, как в одном вашем посте: что человек вроде бы хороший, почему бы и нет. И у нас обоих были такие мысли, так что тоже ничего не получалось, только взаимная фрустрация. Может это лаз в голову, но мне так казалось.

Я очень влюбчивый человек, всегда влюблялась почти с первого взгляда, мне нравилось какое-то одно качество и все я считала супер и тащилась сразу от всего. Один раз я влюбилась из-за голоса и идеализировала остальное, в другой раз в количество друзей. Ну у меня и до сих пор такое мнение, что все парни, в которых была влюблена, очень классные, поэтому и влюбилась, сейчас думаю, ну и зачем, почему просто дружить не могли, с ними со всеми секс был такой себе. Это, наверное, моя выскочка. Но тут с этим тиндером вообще не получалось, такое количество парней и все хорошие, но влюбленностью и не пахнет. Раньше каждый месяц-два у меня новая любовь, а тут никак. И еще я скорее всего ЖДС, эмоциональную близость и дружбу мне тяжело развить с парнями, переспать все хотят почти сразу. И тоже как вы писали, ни один секс так и не был офигенным, потому что снимаю только пенку с мужского либидо, ни один парень, с которым у меня был секс, не был влюблен в меня.

Мне 25 лет, учусь в европейской стране, обеспечивают родители, но с деньгами очень все плохо. Так что ОЗ моя ужасно низкая относительно моего круга. Финансово я на дне. Работаю, учусь, надеюсь в будущем все наладиться, но пока все равно относительно круга общения – я самый бедный человек из всех.

И мне бы не любовью заниматься, а другими вещами, но все равно меня это тянет. Хотя бы раз понять, что такое именно взаимная любовь, испытать эти чувства, когда кто-то тебя любит, а не только ты один варишься в своем котле, даже если я только в 60 лет найду взаимную любовь, все равно буду счастлива, но хотя бы какой-то фундамент умения общаться заложить что ли.

Прошу вас проанализировать мою последнюю мини-историю и указать на ошибки, очень надеюсь, что глаза чуть-чуть приоткроются.

Одним из моих 30ти с лишним свиданий был К.. Практически вообще не переписывались, он позвал меня встретиться. Сначала хотели просто выпить, я была на каком-то свидании до него, по времени что-то там было не то, не помню. Но в итоге встретились в супермаркете, он купил всякое для готовки пирога и пошли к нему домой – печь. По дороге говорили про науку, добро зло, жизнь, смерть, любовь, технологии и вроде хорошо друг друга понимали. Дома быстро начали целоваться, мне надо было уходить. В коридоре тоже долго целовались на прощание.

Через пару дней еще встретились, были у него дома, скушали волшебные грибы и случился секс. Мне понравилось, но не сказала бы, что прям крышу снесло, хотя я и не знаю, что такое хороший секс.

Еще через пару дней встретились в городе, были в баре с другом его и все время целовались, поехали к нему и опять все для меня было очень приятно.

Он всегда приносит кофе и завтрак в постель. У меня такое ощущение, что от него намного больше теплоты и внимания, чем от меня было. В сексе вроде одинаково старались друг для друга. Но были моменты, когда я думала, да пофиг, не хочу больше ничего делать, лень, его оргазм его проблемы, мне все итак норм.

Как-то я начала думать о нем и думала весь день и решила, что он мне нравится, позвонила ему и сказала об этом. Ответ был: ты мне тоже как бы нравишься, но есть другая девушка, с которой я год был другом и недавно мы начали как бы романтически общаться, и я должен сделать выбор между вами.

На это я сказала, если он мне это говорит, значит выбор уже сделан. Он ответил: «ну как бы да».

Я пожелала ему всего хорошего и удалила его везде и заблокировала от психа. Написал смс, что я такая невероятная, удивлен как быстро мы нашли связь друг с другом, что грустит, пожалуйста скажи, что ты хотела сказать? (Видать не расслышал, не знаю).

Несколько дней я раздумывала над ситуацией и пришла к выводу, что может можно построить дружбу. Как человек он мне очень понравился, сексуально все равно было что-то не то. Разблокировала его и написала: давай попробуем быть друзьями, сексуально мы все равно друг другу не очень подходим, думаю, ты это тоже почувствовал. Искренне надеюсь, что с другой девушкой все у тебя получится.

К: для меня все наоборот, мне было невероятно с тобой.

Я: я сегодня буду с 2х до 3х в парке и буду тебя ждать возле памятника Штрауса, придешь поговорим, не придешь – все пойму и не буду лезть к тебе больше.

Сначала ответил, что по времени не очень, но я написала, чтоб не говорил, почему нет времени, я испытываю удачу и все равно буду там ждать. В итоге пришел, поговорили о всяком, согласился быть друзьями, чему я была очень рада.

Через день позвал выпить в городе, встретились, и в какой-то момент говорит: я думаю нам опять надо попробовать (встречаться) daten и что я самый светлый и радостный человек, которого он когда-либо встречал. Опять целовались и поехали к нему, все по прежней схеме, ночью я спросила у него, что с той другой девушкой. Рассказал, что вчера виделись, готовили вместе, про меня он ей с самого начала рассказал и она очень против и немного выносит ему мозг по этому поводу (мне кажется он там немного плюс), ему нравятся ее друзья и всем его друзьями она очень нравится, но у них нет статуса отношений. Это я у него выпытывала про нее, сам не хотел говорить. Меня это разозлило, не хотела больше обниматься и целоваться, но он меня все равно расплавил. Утром опять все было классно для меня, но я не могла перестать думать о той девушке, рассказала ему о плюсах и минусах, и что плюс должен снизить свой плюс – это его ответственность и начала убеждать его, что они должны быть вместе, может быть я помогу ему спасти их любовь, а я и он попытаемся все-таки дружбу построить.

Вчера написала ему, чтоб не рассказывал про то, что у нас что-то было, чтоб сказал, что мы только друзья. Ничего не ответил на это.

Теперь я сижу и не понимаю сама себя, много думаю о нем зачем-то. Думаю, что смогла бы дружить с ним, но единственная моя для него привлекательность — это не дружба, а секс, поэтому нафига ему такой друг как я. Да и тоже, секс под вопросом, не может же такого быть, чтоб ему было классно со мной, а мне не прям так уж, мне кажется, что ему тоже секс не супер, просто он меня тогда утешил в сообщении.

Вопрос мой в рубрику: можно ли построить дружбу в такой ситуации?