Мнение: Коронавирус повреждает крыши

16.10.2020, 1:20, Разное

“Вирус хороший, добрый… Он нас не тронет”.

А вот – потекли уже и примеры того, как разнузданная истерия и пропаганда страха из всех щелей начала реально повреждать крыши и чердаки наших людей. Этого следовало ожидать – и это случилось, причем дальше, очевидно, будет только круче. Примеры из свежего журнала “Психиатрия”:

“Случай 1. Профессор университета, 53 года, проводя занятие онлайн, во избежание заражения коронавирусом надела на голову трусы мужа, считая это надежной защитой от вирусной инфекции. Хотя механизм заражения даже не обсуждался в семье, муж разделял правильность таких действий.

Психиатр университета выяснил, что анамнез женщины психопатологически не отягощен, в жизни болела мало. […] Пациентка неохотно сообщила, что муж (по профессии физик) неоднократно высказывал предположение о близости биологических вирусов и «вирусов» в Сети, допускал возможность заражения онлайн и полагал, что это может быть доказано.

Было рекомендовано растительное седативное средство и более подробное обследование.

Случай 2. Во время лекции профессора один студент, слушая лекцию, закутался в одеяло. В ответ на вопрос преподавателя сообщил, что, по его мнению, коронавирус может соединяться с компьютерными «вирусами», что усиливает вероятность заражения. По данным преподавателей и студентов, высказанным психиатру университета, ранее у этого студента отчетливых отклонений в поведении и высказываниях не отмечалось.

Случаи 5, 6. У супругов 55 и 60 лет после введения режима самоизоляции в период новой инфекции изменилось поведение с актуализацией поведения, близкого по проявлениям к языческим формам в период опасности, что обратило на себя внимание взрослых детей.

Пожилые люди при самоизоляции на даче систематически произносили заклинания с просьбами пощадить их и «защитить от новой чумы», стоя перед можжевельником, гладили его. Иногда вслух повторяли, что «вирус хороший, добрый, их не тронет». Приносили растению фрукты и клали у корней. Состояние здоровья сына и невестки их мало интересовало.

Сын обратился к частнопрактикующему психиатру, который приехав на дачу, предложил с ними побеседовать. Супруги согласились, не желая обижать сына и считая, что обижать никого нельзя. Рассказали, что живут вместе 30 лет, все хорошо, «им повезло». Жена пожаловалась, что «муж не сразу поверил в возможности древней защиты, но потом понял». В анамнезе мужчины и женщины психопатологических расстройств не выявлено.

Известно, что мать женщины была знахаркой, делала обереги от разных проблем из трав. Супруги в течение жизни не были религиозны. […] Оба повторяли, что коронавирус ругать нельзя: «люди стали неправильно жить, и он пришел». Рекомендована психотерапия, короткий курс приема транквилизаторов и установка на занятость.

Случаи 11 и 12. Мать и дочь, жители многоэтажного дома, работающие в разных местах, вместо работы попеременно «несут вахту» у лифта, опрыскивая входящих, включая курьеров, дезинфицирующими растворами. Это происходило и ночью, женщины почти не спали. К входящим обращаются с вопросом, часто ли они молятся.

По вызову соседей осмотрены врачом скорой психиатрической помощи, мать и дочь не госпитализировали, только провели беседу, и они продолжали вести себя по-прежнему.

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Статья: “Амбулаторные случаи психических нарушений в период коронавирусной пандемии COVID-19”

Автор: Осколкова С.Н. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Журнал “Психиатрия”

Что тут можно прокомментировать? Эх… Понятно, что пожилые люди наиболее уязвимы к пропаганде, острие которой направлено как раз против них – их ведь запугивают наиболее целенаправленно. Однако я предвижу и куда более долгосрочные последствия всего этого: мы ведь сейчас корежим психику не только пожилых, но и – возможно, даже в большей степени – детей. Дети уже полгода живут в мире, в котором взрослые буквально подвинулись на вопросах здоровья – носят какие-то маски, не пускают в школу, не пускают на улицу гулять, постоянно, изо дня в день долдонят про то, что в воздухе опасность, отрава, что воздух убивает, что дышать опасно, что своим дыханием можно убить дедушку (!)…

Кем они вырастут? Похоже, мы выращиваем целое поколение изломанных ипохондриков, которые с детства привыкают, что носить маску на лице – это НОРМАЛЬНО, а главное, что человек для человека – угроза, просто потому, что он ДЫШИТ. То есть это будут не просто ипохондрики, но и мизантропы. Чудесная перспектива!

На рост рождаемости с таким поколением, понятно, можно и не рассчитывать. Возможно, именно в этом и смысл? Земля перенаселена…

И вот, из той же статьи, пример, как страх перед ковидом повредил психику детей:

“Случаи 9 и 10 касаются двух подростков. В диспансер обратилась их мать. Один из них, подросток 16 лет, постоянно протирает ручки дверей в квартире, моет руки и трет их щеткой до появления ссадин. Закупил все возможные обеззараживающие средства. Его поведение постепенно стала повторять сестра 14 лет. И брат, и сестра много раз в день моют кота, средствами, от которых у животного выпадает шерсть, кот перестал есть, но это не останавливает брата и сестру, жалости к домашнему животному они не испытывают. Более того, подростки стали высказывать предположение, что кот тоже может являться переносчиком коронавируса. Оба подростка стали давать аффективные реакции на замечания домашних. Официальной статистике о редкости заболевания в таком возрасте не верят. Следует отметить, что ранее отношения брата с сестрой были отдаленными. В период эпидемии произошло быстрое сближение с вовлечением механизмов взаимной индукции. Наследственность подростков психопатологически не отягощена. Воспитывались матерью и бабушкой по типу гиперопеки, отец ушел из семьи. Перестали прислушиваться к мнению матери.Твердили, что им нельзя болеть, надо во всем надеяться на себя. Рекомендовано предоставить им раздельную занятость посильным трудом, динамическое наблюдение. Предварительный диагноз: «обсессивный синдром» у брата, у сестры — «индуцированного генеза?»