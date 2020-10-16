 

Мнение: Расстрел пленных армян

16.10.2020, 1:15, Разное

Появилось видео расстрела пленных армянских ополченцев в районе Гадрута.
Видео расстрела – https://twitter.com/Ciyager_A/status/1316720021939400704

Ранее выкладывалось видео, где этих двоих берут в плен. Один из них вообще какой-то дед.

Видео подписано "Азербайджанский спецназ берет пленных".
Соответственно, расстрел пленных осуществляли азербайджанские регулярные войска.


Один из возможных участников расстрела.


Геопривязка места взятия в плен и расстрела.
Как предполагают, скорее всего это видео снято в тот день, когда азербайджанцы вошли в Гадрут, но позднее были выбиты спецназом МО Карабаха.

PS. МО Азербайджана заявляет, что все это постановочный фейк армян, хотя в первой половине дня именно азербайджанские каналы ретранслировали видео с взятием этих людей в плен.
После того, как появилось видео с тем, чем все закончилось, эти видео начали спешно удалять с азербайджанских каналов, как компрометирующие.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Это психическое расстройство может удваивать риск деменции

16.08 / «Поднимите глаза, посмотрите на нас!»

24.06 / Александр Городницкий: «Это начало уничтожения искусства как такового»

11.09 / Мнение: Кубинские врачи: Между санкциями и Нобелевской премией

26.09 / Новым гендиректором театра Янки Купала назначен Сергей Кургинян

14.08 / Эми Шумер: “Я уже никогда не смогу родить”

07.07 / Скандалы: Большая стройка в меленькой усадьбе

31.07 / Политик о целях задержания россиян в Белоруссии: Домашняя заготовка

25.06 / Политика: Почему Лукашенко меньше любят и в России, и в Белоруссии?

29.08 / Инсайдеры: Брэд Питт около года встречается с Николь Потуральски и знаком с ее бывшим мужем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска