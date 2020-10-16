Мнение: Расстрел пленных армян

16.10.2020, 1:15, Разное

Появилось видео расстрела пленных армянских ополченцев в районе Гадрута.

Видео расстрела – https://twitter.com/Ciyager_A/status/1316720021939400704

Ранее выкладывалось видео, где этих двоих берут в плен. Один из них вообще какой-то дед.

Видео подписано "Азербайджанский спецназ берет пленных".

Соответственно, расстрел пленных осуществляли азербайджанские регулярные войска.



Один из возможных участников расстрела.



Геопривязка места взятия в плен и расстрела.

Как предполагают, скорее всего это видео снято в тот день, когда азербайджанцы вошли в Гадрут, но позднее были выбиты спецназом МО Карабаха.

PS. МО Азербайджана заявляет, что все это постановочный фейк армян, хотя в первой половине дня именно азербайджанские каналы ретранслировали видео с взятием этих людей в плен.

После того, как появилось видео с тем, чем все закончилось, эти видео начали спешно удалять с азербайджанских каналов, как компрометирующие.