Мнение: Расстрел пленных армян
16.10.2020, 1:15, Разное
Появилось видео расстрела пленных армянских ополченцев в районе Гадрута.
Видео расстрела – https://twitter.com/Ciyager_A/status/1316720021939400704
Ранее выкладывалось видео, где этих двоих берут в плен. Один из них вообще какой-то дед.
Видео подписано "Азербайджанский спецназ берет пленных".
Соответственно, расстрел пленных осуществляли азербайджанские регулярные войска.
Один из возможных участников расстрела.
Геопривязка места взятия в плен и расстрела.
Как предполагают, скорее всего это видео снято в тот день, когда азербайджанцы вошли в Гадрут, но позднее были выбиты спецназом МО Карабаха.
PS. МО Азербайджана заявляет, что все это постановочный фейк армян, хотя в первой половине дня именно азербайджанские каналы ретранслировали видео с взятием этих людей в плен.
После того, как появилось видео с тем, чем все закончилось, эти видео начали спешно удалять с азербайджанских каналов, как компрометирующие.
Источник: Colonel Cassad
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