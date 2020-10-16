 

Автомобиль кандидата в депутаты Запорожского горсовета обстреляли из пневматической винтовки – полиция

16.10.2020, 1:05, Новости дня

В Запорожье стреляли в автомобиль кандидата в депутаты городского совета. Пострадавшая заявила о случившемся 15 октября, сообщили в полиции Запорожской области. 

Она ехала на автомобиле Volkswagen Caddy. Неизвестный выстрелил в автомобиль на улице Частной. Кандидат в депутаты не пострадала, пуля повредила правое пассажирское окно.

Полиция утверждает, что разыскала 41-летнего местного жителя, который подозревается в совершении преступления. У него нашли пневматическую винтовку. Полиция считает, что именно из нее стреляли в кандидата в депутаты.

Оружие направят на экспертное исследование, его владельца уже доставили в Коммунарское отделение полиции для дачи объяснений. Правовую квалификацию событию еще не вынесли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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