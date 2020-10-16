 

Перед КПВВ “Станица Луганская” собралась очередь из 50 человек. Его закрыли на две недели

16.10.2020, 1:05, Новости дня

В Луганской области в контрольном пункте въезда-выезда “Станица Луганская” собралась очередь из граждан, которым не позволяют пересечь линию разграничения. Об этом 15 октября сообщает “Громадське радіо”.

По информации радио, в КПВВ “Станица Луганская” собралось около 50 человек. Пропускают только тех, у кого есть документы, подтверждающие социально-гуманитарный характер поездки. 

Расселять тех, кто не может попасть домой на оккупированную территорию, местные власти Станицы Луганской не планируют, говорится в сообщении.

13 октября Луганская областная государственная администрация сообщила, что контрольный пункт въезда-выезда “Станица Луганская” из-за карантина закроют на две недели.

КПВВ “Станица Луганская” – единственный пункт пропуска через линию разграничения в Луганской области.

По данным “Донбасс SOS”, если человеку необходимо будет срочно попасть или выехать из ОРЛО – по причине смерти близких, срочной операции и т.д. – этот вопрос будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Госпогранслужбой Украины.

КПВВ “Новотроицкое” и “Марьинка” в Донецкой области продолжают работу. При этом боевики периодически блокируют проезд через эти пункты пропуска.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска “Марьинка” и “Станица Луганская”, прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ “Новотроицкое”.

По состоянию на 15 октября в стране зафиксировали 281 239 случаев коронавирусной инфекции, из них 5062 – за последние сутки. Скончалось 5302 пациента с COVID-19, вылечилось 119 650 больных.

В Луганской области зафиксировано 2125 случаев коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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