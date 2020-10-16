Подешевеют ли российские лекарства от COVID-19?

16.10.2020, 1:00, Разное



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Дорого и сомнительно

Речь идет о лекарствах на основе действующего вещества фавипиравир, который пока вызывает многов вопросов у научного сообщества. Исследования, в которых изучалась его эффективность, имеют ряд недостатков, поэтому однозначного мнения о допустимости его применения нет. Сообщалось также, что фавипиравир вызывает серьезные побочные эффекты — неспецифические моторные нарушения. Исследования на животных моделях выявили его тератогенное действие, поэтому препараты на основе фавипиравира категорически противопоказаны беременным женщинам и людям и планирующим беременность.

Как сообщает РБК, первый контракт на поставку препарата на основе фавипиравира «авифавир» производства совместной компании РФПИ и «Химрар» — «Кромис» — был заключен еще в начале июня. До конца месяца в госзакупках его средняя цена составляла 22,3 тысяч рублей за упаковку — неподъемный ценник для среднестатистической семьи. В июле появились еще два российских лекарства на основе фавипиравира: «коронавир» производства «Р-Фарм» и «ареплевир» производства «Промомед». Это привело к снижению средней цены поставок до 18,3 тысяч рублей.

В сентябре компании «Промомед» и «Р-Фарм» получили постоянные регистрационные удостоверения на свои лекарства и возможность их поставки в розницу. «Промомед» оставил примерно ту же цену, которая сформировалась в госзакупках, — 12 320 рублей, в то время как «Р-Фарм» снизил стоимость с 15 400 рублей за упаковку в госзакупках до 11 550 рублей.

И хотя в Росздравнадзоре считают, что постепенное снижение стоимости препаратов связано с усилением конкуренции на рынке, вероятно, не последнюю роль в этом сыграла Федеральная антимонопольная служба, которая в сентябре заинтересовалась обоснованностью этих цен.

По мнению директора по развитию аналитической компании компании RNC Pharma Николая Беспалова, рассчитывать на то, что стоимость препаратов и дальше будет значительно снижаться, пока не стоит.

«Это снижение весьма условное, первые партии в госсегмент отгружали по ценникам весьма далеким от рыночных реалий. Тот ценник, который есть сейчас действительно сложился уже по факту определенной конкурентной борьбы и задействования рыночных инструментов. Так что именно текущий уровень цен лучше считать отправной точкой», – считает Беспалов.

Эксперт отметил, что дальнейшее сокращение будет происходить за счет углубления производства и допуска на рынок иностранных дженериков, в том числе индийских. Но сейчас о значительном снижении стоимости говорить рано.

Жизненно важный и все еще недоступный

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о том, что фавипиравир был внесен в перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), который используется для государственного регулирования цен на лекарства. Кроме того, лекарства из этого перечня доступны некоторым категориям пациентов предоставляются бесплатно или по льготной цене. По словам врача клинической фармакологии Чеховской областной больницы Андрея Кондрахина, включение препаратов в перечень ЖНВЛП страхует конечного потребителя от необоснованных наценок от поставщиков и подделок. Таким образом, есть гарантия, что эти лекарства как минимум не подорожают.

Насколько выгодно включение лекарств на основе фавипиравра в перечень ЖНВЛП для компаний-производителя — вопрос спорный. По словам Николая Беспалова, многое зависит от того, в каком сегменте планируются продажи. Если в рознице, то это скорее минус для производителя.

«Но вообще, учитывая тот факт, что препарат исследован не до конца, в рознице ему делать по большому счету нечего, особенно на волне ажиотажа и с учетом уже известных побочных эффектов», – считает эксперт.

Фавипиравир vs ремдесивир

Сегодня стало известно о том, что в РФ зарегистрированы еще два лекарства от коронавируса: противовирусный препарат ремдесивир иностранного и российского производства.

«Теперь у нас на есть два противовирусных средства от COVID-19, причем у ремдесивира доказательная база получше. Последние исследования показали выраженное смещение в сторону эффективности, в то время как увидеть аналогичную публикацию по фавипиравиру мне пока не удалось. Было только странное российское исследование, которое вызывает массу вопросов по дизайну», – сообщил MedPortal медицинский блогер, врач Алексей Водовозов. По его мнению, появление на рынке широко известного препарата от коронавируса может потенциально повлиять на стоимость российского аналога фавипиравира.

Николай Беспалов считает, что это маловероятно: стоимость ремдесивира будет в несколько раз дороже фавипиравира, поскольку он находится под защитой патента, а производителям дженериков еще надо как-то договориться с правообладателем. Конкуренция фавипиравиру пока не грозит.