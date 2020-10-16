Ясновидящие на службе у Пентагона

16.10.2020, 6:51, Разное

Пытались ли спецслужбы когда-нибудь привлечь к сотрудничеству экстрасенсов, медиумов и ясновидцев? А разве есть в этом сомнения? Привлекали, привлекают и будут привлекать. Но понятно, что каждый такой случай становится государственной тайной, хранимой за семью замками. И редко, очень редко факты привлечения спецслужбами медиумов становятся достоянием гласности. Так совсем недавно были рассекречены подробности операции «Зимний урожай», проведенной управлением разведки сухопутных сил Пентагона в 1981 году.

Похищенный генерал НАТО

17 декабря 1981 года в Вероне (Италия) около 17:30 в квартиру бригадного генерала США Джеймса Дозиера позвонили. «Кто там?» – «Водопроводчик». Клацнули замки. Однако за дверью стояли четыре человека, меньше всего напоминавшие рабочих. Генерал попытался оказать сопротивление, но получил удар по голове и затих.

Завизжавшую от ужаса супругу генерала связали и с кляпом во рту заперли в ванной. Дозиера тоже связали, рот заклеили скотчем. Через несколько минут четверо мужчин вынесли из дома большой сундук, погрузили его в синий Фиат и уехали в неизвестном направлении.

Похищение генерала вызвало в Вашингтоне переполох. Пропал не просто высокопоставленный военный, а заместитель начальника штаба сухопутных войск НАТО в южной Европе! Первой версией было «проделки КГБ», но к вечеру стало известно, что похищение осуществили «Красные бригады» – подпольная леворадикальная организация.

Хорошим это известие назвать было нельзя никак – «бригадисты» имели славу ребят решительных и крутых: в 1978 году они похитили видного политического деятеля Италии Альдо Моро и через 54 дня вернули его в багажнике автомобиля с 11 дырками в груди.

На совместном совещании представители Пентагона, ЦРУ и спецслужб решали вопрос, кто будет заниматься розыском похищенного генерала. Все отбрыкивались, поскольку шансы на успешное завершение операции были минимальны. Скорее всего, найдут труп – а это гарантированная отставка и конец карьеры. Поэтому когда начальник управления разведки сухопутных войск США генерал-майор Альберт Стабблбайн предложил свою кандидатуру, никто не возражал.

Генерал Колдун

Генерал получил неограниченные полномочия и гарантию поддержки секретных служб Италии. В его распоряжение была передана техническая группа, которой руководил «маг электронной разведки» Эдвард Мэлпас. Однако сам Стабблбайн главную ставку в будущих поисках делал не на агентов спецслужб и не на технических экспертов, а на ясновидцев, т.н. сенситивов.

Стабблбайн имел среди сослуживцев славу чудака. Кроме научных и технических новинок он интересовался всяческой чертовщиной: ясновидцами, телекинезом и всерьез мечтал о создании супер-солдат, способных проходить сквозь стены.

Подчиненные втихую подсмеивались над ним и за глаза называли начальника Колдуном. И вот Стабблбайн решил доказать, что его интерес к паранормальному может иметь вполне прикладное значение, операция по спасению Дозиера должна была стать его триумфом.

Экстрасенсы специального назначения

В канун нового 1968 года газета «Нью-Йорк таймс» попросила своих читателей прислать прогнозы самих по их мнению важных событий, которые произойдут в наступающем году. Редакция получила несколько мешков писем. Авторы фантазировали во всю.

Но то, что читатели воспринимали как забаву, на самом деле было масштабным проектом Центрального бюро прогнозов. Спустя год сотрудники бюро перечитали все письма и взяли на заметку авторов наиболее точных предсказаний. Через несколько таких циклов они имели список людей, обладавших даром ясновидения. Именно к ЦБП и обратился Стабблбайн за помощью.

Всем доставленным экстрасенсам Колдун устроил «экзамен на профпригодность». Из нескольких десятков ясновидцев он отобрал пять. Эта пятерка и должна была стать его «глазами» в операции, получившей название «Зимний урожай».

В поисках Дозиера

Каждый ясновидец получил карты Италии, фотографии Дозиера и начал регулярно погружаться в транс. В конце декабря один из экстрасенсов «увидел» хлев с пленником, второй – дом, третий – перекресток дорог недалеко от дома, пятый уточнил, что дом окружен каменной оградой, недалеко видны горы. Из маленьких кусочков складывалась мозаика.

Художник нарисовал по этим описаниям картинку, которая была передана итальянским спецслужбам. Итальянцы хмыкнули: «Да у нас таких усадеб – десятки тысяч», но приступили к поискам.

К середине января похожий дом был найден. В окрестности стянули несколько сотен карабинеров, усадьбу окружили и «взяли штурмом». Однако в хлеву на подстилке из соломы вместо генерала лежала овца. Итальянские газеты вышли с издевательскими заголовками.

Стабблбайн был вызван на ковер к начальству. Неизвестно, какие доводы Стабблбайн привел в свое оправдание, но из кабинета он вышел с погонами на плечах и по-прежнему руководителем операции. И снова экстрасенсы Колдуна часами пялились на карту Италии, пытаясь «увидеть» похищенного генерала.

Падуя

В двадцатых числах блеснул луч надежды. Один из ясновидцев не просто увидел дом с красной черепицей, но и назвал место – окраина Падуи. Итальянские спецслужбы прочесали город, и спустя сутки Колдун знал точный адрес. Чтобы не ошибиться вторично (еще одного провала ему уже не простят!) Стабблбайн приказал каждого сенситива провезти в машине мимо дома и каждый экстрасенс подтвердил: «Да, генерал находится здесь и он еще жив». А вот дальше у ясновидцев словно перемкнуло: ни номера квартиры, ни этаж они определить не могли.

Стабблбайн оказался в сложной ситуации: обыскивать все квартиры подряд? Пока дойдет очередь до той, где прячут генерала, похищенный будет убит, и труп уже успеет остыть. Трое суток агенты наблюдали за домом, но определить, в какой квартире держат Дозиера так и не смогли. Дальше тянуть было опасно: террористы могли в любой момент обнаружить слежку и вывезти генерала в другое место, а то и просто убить.

Хороший оперативник Эдвард Мэлпас

Выход из тяжелой ситуации нашел командир технической группы Эдвард Мэлпас, до того находившийся не у дел и страдавший от этого. Предложенное им решение было просто и элегантно.

В доме появился человек в форме электрической компании. Он не торопясь прошелся по этажам и переписал показания всех счетчиков. Это была вполне привычная процедура, дом был оборудован электроплитами и компания часто проверяла, все ли жильцы честно оплачивают потребляемую ими электроэнергию.

Через час Мэлпас, определил квартиру, в которой расход электроэнергии не соответствовал количеству официально проживающих в ней людей. Простейший расчет показывал, что в ней на два человека больше. Довольный Эдвард доложил о результатах Стабблбайну: «Ясновидцы – это прекрасно, но и хороший оперативник тоже порой может пригодиться».

Сбор «Зимнего урожая»

28 января перед самым рассветом 10 сотрудников итальянского спецподразделения NOCS осторожно проникли в дом, поднялись на площадку второго этажа и остановились у нужной двери. Один из них с помощью портативного дефектоскопа проверил дверь: «Сигнализации, дополнительных запоров нет». Затем достал баллончик, щедро залил дверные петли и замок маслом, присел на корточки и аккуратно ввел в замочную скважину отмычку.

Замок тихо щелкнул, дверь открылась. «Вперед!» – бойцы спецназа разбежались по квартире. В одной из комнат босиком в спортивном костюме с кляпом во рту прикованный к кровати наручниками лежал генерал Дозиер. Вся операция заняла несколько секунд.

В квартире были захвачены четыре террориста, автоматы, пластиковая взрывчатка, гранаты и заведенные «бригадистами» личные дела на видных политических деятелей Италии – объекты будущих акций. Президент Рональд Рейган поздравил военных Пентагона с блестяще завершенной операцией. Об участии в операции людей с паранормальными способностями не было сказано ни слова.

Впоследствии под давлением журналистов, сумевших раскопать подробности операции «Зимний урожай», представители Пентагона признались в привлечении сенситивов, но при этом уточнили, что «положительного эффекта это не дало». По мнению военных подробности операции гражданским знать было вовсе не обязательно.