Посещать развлекательные заведения ночью запретили в Подмосковье

15.10.2020, 23:31, Новости дня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении с 17 октября запрета на посещение развлекательных заведений в регионе с 00.00 до 08.00.

Губернатор постановил приостановить посещение гражданами с 00.00 по 08.00 по московскому времени зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий, передает РИА «Новости».

«Под развлекательными мероприятиями в целях настоящего пункта понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия», – говорится в постановлении.

Ранее в четверг власти Москвы изменили правила работы ночных клубов и баров, ввели ограничения на посещение культурных учреждений столицы. Необходимость новых мер по борьбе с коронавирусом объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.