 

США собрались заставить Китай «расплачиваться» за коронавирус

15.10.2020, 23:30, Новости дня

Власти КНР до сих пор не предоставили США достаточной информации о возникновении коронавируса, Коммунистической партии Китая придется за это «расплачиваться», сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Китайцы приняли целый ряд опасных решений в том, что касается зародившегося в Ухане коронавируса. Они знали, что у них возникла проблема, они понимали, что они должны были закрыть доступ в Ухань, но они разрешали поездки за рубеж. И они не позволили нам выяснить, что является истинным источником вируса с тем, чтобы мы могли отреагировать на него в режиме реального времени», – приводит ТАСС слова Помпео в интервью радиостанции KTAR в Финиксе (штат Аризона).

По словам Помпео, «всему миру следует задуматься об этом, а Коммунистической партии Китая придется за это расплачиваться».

Накануне президент США Дональд Трамп назвал Китай источником пандемии коронавируса, выразив уверенность в способности Белого дома призвать власти КНР к ответу.

В прошлую субботу госсекретарь Майк Помпео сообщил, что власти Соединенных Штатов намерены привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, президент США Дональд Трамп изучает различные варианты мер в отношении КНР.

В сентябре Трамп в ходе выступления на 75-й сессии ГА ООН призвал наказать Китай за распространение коронавируса по миру. Ранее Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом. Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Глава Госдепа обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Китай категорически отвергал все обвинения со стороны США по поводу коронавируса.



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