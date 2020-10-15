 

Мнение: Задача на рефлексию

15.10.2020, 23:15, Разное

В ленте моей пост про отношения мачехи с детьми.

Там процитирован совет мудрой женщины, которая натерпелась горюшка в роли мачехи.

Она старалась быть детям своего мужчины от первого брака хорошей мачехой, но мужчина этого не оценил и принял все как должное. Так, будто это она ему еще осталась должна за общение с его ангелочками и возможность о них заботиться.

Теперь эта опытная женщина учит других женщин держать дистанцию с чужими детьми и не брать на себя то, за что им ничем не заплатят и даже спасибо не скажут.

Ваша задача разобрать этот текст на предмет рефлексии и самооценки.

Вы должны увидеть, где хромает рефлексия мудрой женщины, а где – самооценка.

А потом еще, где у нее пробелы в эмпатии.

Эмпатия нормальная есть только у людей с хорошей рефлексией.

Представьте себе, что рефлексия у человека плохая. Это значит он своих эмоций не может распознать, не понимает их, подавляет, отрицает, искажает. Как он может распознать чужие эмоции? У него эта система сломана – распознавание эмоций. Даже своих, тем более чужих.

Поэтому прокачивать эмпатию надо начинать с собственной рефлексии. Ее восстанавливать и очищать от мусора и грязи, а потом уже все остальное.

Источник: Эволюция



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