Мнение: Зачем Байден так подставился

15.10.2020, 23:05, Разное



Сын с папашей.

Сегодня крупный скандал в Штатах вокруг публикации в «Нью-Йорк Пост» статьи с разоблачением Дж. Байдена – что «работа» его сына в компании «Буризма» на Украине реально была взяткой, причем, понятно, не сыну, а отцу, бывшему на тот момент вице-президентом США. Факт известный и всем очевидный, даже непонятно, что тут доказывать… Смех смехом, но ведь эту ссылку –

https://nypost.com/2020/10/15/emails-reveal-how-hunter-biden-tried-to-cash-in-big-with-chinese-firm/

в самом деле не дают запостить ни Твиттер, ни Фейсбук! Я сам ее отрыл через Телеграм Кашина. Ну и ЖЖ, конечно, отреагирует спокойно. Однако в принципе – прецедент КРАЙНЕ опасный. Фактически дебильные «демократы» в Штатах нас всех, морально устаревших динозавров в России, считающих свободу слова главным приоритетом, просто подставляют такой политикой! А если потом уже ЖЖ вздумает таким же образом, под предлогом «недостоверной ссылки» блокировать какие-нибудь важные ДЛЯ РОССИИ публикации – что мы будем возражать? Нам и ответят – а что? Все так делают! И Твиттер, и Фейсбук! Такая теперь демократия!

Скоты.

С Байденом-то все по-человечески понятно. Почему, собственно, он так подставился с этой «Буризмой» на Украине? Оно ведь действительно кажется каким-то верхом неблагоразумия: засунуть сынулю прямо и непосредственно в компанию, получающую «финансовую помощь» от Соединенных Штатов, где он вроде как второй человек… всё ведь на поверхности и проверяется на раз-два, тут та самая «грязь на манишке», которая очень хорошо видна, как ни повернись – во всяком случае, если ты выходишь под свет софитов!

В этом и разгадка. Дело в том, что вице-президентство было для Байдена своего рода «дембельским аккордом»: ему уже было за 70, и все вокруг, в том числе и он сам, были уверены, что политическая его карьера будет закончена вместе с Бараком Обамой. Почему? Да по очевидной причине: потому что в стане демократов все считали, что следующим президентом США станет Хиллари Клинтон! Клинтон не брала Байдена себе в вице, а любая другая должность в администрации была бы, понятно, для Байдена понижением. И уж тем более он в 2015 году (в возрасте 72 года) никак не планировал, что пойдет в президенты США в 2020-м; почему? Да потому что ВСЕ вокруг него считали, что президентом будет Хиллари, и она же, естественно, пойдет от демократов и на второй срок!

То есть Байден в 2015-м полностью отдавал себе отчет, что работает на госслужбе последний год, а дальше его ждет почетная пенсия, игра с внуками и написание мемуаров (если, конечно, не помешает Альцгеймер). Но ведь у него был сын! Почему б не порадеть родному человечку в таком малости, как «заработать» несколько миллионов долларов на синекуре, по сути – сесть на подсос напрямую из американского бюджета (через Украину – Буризму)? Байден же понимал, что как только он выйдет из Большой Игры на пенсию, он сразу перестанет быть кому-либо интересен, и никто копаться в его прошлом не станет.

То есть старичок напоследок оттянулся, да и то – не для себя, а для Семьи. Всё в дом!

А дальше – просто случился форс-мажор: Хиллари, дура-баба, имея вроде бы, по всем оценкам, все козыри на руках, умудрилась все-таки слить выборы Трампу. И старичка решили вдруг достать из замусоленной старой колоды…

Всё это, конечно, просто поразительно. Какой там «карточный домик»! Ведь во всех фильмах про американских политиканов, даже в пародийном «Хвост виляет собакой», все ж изображают людей хоть и прожжённых, хоть и циничных до беспредела – но умных, расчетливых, считающих на пять ходов вперед. Невозможно представить, чтобы такие люди вдруг решили вытащить из мусорного ведра отставника, человека на грани маразма, к тому ж с настолько жирным пятном в биографии – и двинуть его в президенты вместо облажавшейся Хиллари!

Сейчас вот на экраны вышел американский фильм «Честный кандидат» – о том, как два пиарщика от соперничающих партий бьются за то, чтобы заманить в свои ряды некоего чела из провинции с безупречной репутацией: отставной полковник, горел в танке, живет на ранчо, вечно рубит правду-матку… но там хоть понятно – охота на ГЕРОЯ, такого, кто реально мог бы покорить сердца и офисных клерков, и простых лесорубов. Но Байден-то что? Всю жизнь на вторых ролях, ничем особо не прославился, в танке не горел, на руку нечист…

И тем не менее – они его достали, как могли отряхнули, вкололи амфетаминчику, чтобы выглядел пободрее – и выпустили на арену. На его – я почти уверен – слабые протесты типа «у меня, знаете ли, не совсем все в порядке» – железно уверили: «Об этом не беспокойся, мы всё заблокируем» (и ведь действительно – ПОЧТИ ВСЁ заблокировали!!)

Зачем?? Вот вопрос. Неужели так и не нашлось никого… э-эээ… ну хотя бы немного более ПРОХОДНОГО?? 78-летний Байден как кандидат в президенты – ну это же просто какой-то позор?!

Нет, нихрена. Это ж какая должна быть степень презрения к электорату у тамошних кукловодов – если они ему и в самой малости отказывают: не хотят даже делать вид, что на пост выдвинут минимально ДЕЕСПОСОБНЫЙ человек? В следующий раз ведь, продолжая тенденцию, на пост президента выдвинут куклу Барби из секс-шопа! А что – подходит по всем критериям: она женщина, явная ЛГБТ (поскольку бисексуальна), немного инвалид (поскольку нет мозгов), умеет кричать, красива, если вставить правильную кассету – будет говорить замечательные речи…

Впрочем, что это я – реальность опережает мечты: вовсю говорят, что следующим кандидатом в президенты будет Дуэйн Джонсон, у которого уже сейчас зашкаливающий рейтинг; а ведь Дуэйн – это, по сути, ОНА и есть. Так что да – будущее уже сегодня.



Красавчик Дуэйн Скала Джонсон. Он лучше Барби, потому что еще и негр!

В принципе, выбору сегодняшних американцев не позавидуешь. Или эксцентричный старик Трамп, почти маразматик Байден. Кто лучше? Как-то прямо так сразу и не скажешь… на ком бы вы предпочли жениться – на Веронике Маврикеевне или на Авдотье Никитишне? – А можно на ком-то еще? – Нет, нельзя.

Причем – и остаться холостым тоже нельзя. Поженят, хоть ты что делай. И – на ком-то из этих двоих, без вариантов. И не только американцев – весь мир (куда ты нынче от Америки денешься?). Миру в этой ситуации все же как-то проще – по крайней мере, не заставляют участвовать в этом фарсе.

Хотя я бы на месте американцев все-таки выбрал Трампа – просто из чувства протеста. Все-таки Байден – это акт презрения и ничего больше.