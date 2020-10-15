Мнение: Убирайтесь домой, бандеровцы

15.10.2020, 23:00, Разное

Обзор польской прессы на тему отношения польских националистов к украинцам на территории Польши.

В Польше растет неприязнь к украинцам.

Местные СМИ с завидным постоянством сообщают о нападках на заробитчан на почве их национальной принадлежности. Вот лишь некоторые истории, опубликованные на страницах польских интернет-изданий в течение последних нескольких месяцев.

«Украинцы приезжают и забирают рабочие места»

Суд в Кракове оставил в силе приговор в отношении поляка, который угрожал украинцу из-за его национальной принадлежности. В одном из многоквартирных домов Пшемыслав В. и двое женщин (Анета В. и Дорота Л.) устроили вечеринку. Когда женщины вышли на балкон, то сверху услышали иностранную речь. Этажом выше над ними снимал квартиру заробитчанин Виталий Ф., который в это время тоже вышел на балкон, поговорить со своей невестой.

Иностранная речь вызвала резкую неприязнь у жительниц Польши, и те, не стесняясь в выражениях, начали оскорблять украинку.

Кроме того, звучали слова о том, что «украинцы приезжают и забирают рабочие места» и будет лучше, если те уедут обратно. После того как украинская пара скрылась в квартире, разгоряченные польки поднялись на балкон этажом выше и продолжили нецензурные оскорбления. Когда Виталий попросил Анету покинуть балкон, та закричала. Находящийся внизу Пшемыслав прибежал на крик и, расценив ситуацию как нападение, пригрозил украинцу кухонным ножом. Вся эта история закончилась в суде, который приговорил поляка к восьми месяцам заключения.

Угрожал депортировать за неправильный счет

В Зелена-Гуре в ресторане Бахус посетитель Ирениуш С. пришел в ярость после того, как украинский официант принес ему счет, где был указан ИНН несуществующей фирмы. Оскорбив заробитчанина нецензурной бранью, он ушел, не заплатив за обед. На этом мужчина не успокоился и на следующий день пришел снова и устроил скандал. Он был агрессивен до такой степени, что обслуживающий персонал заведения нажал на тревожную кнопку и вызвал охрану.

Ирениуш все это время бушевал и угрожал официанту, постоянно подчеркивая, что тот украинец.

Он говорил, что «иммигрант, который не знает польского права, должен отсюда уезжать». Кроме того, публично называл его «бандеровцем».

Позже поляк записал видео и опубликовал его в сети. «Ну что ж, милое государство. Пора закончить дело», — с выражением говорит мужчина на видео и перезаряжает пистолет. В посте отмечен ресторан «Бахус». После этого события Ирениуш был задержан полицией. Пистолет оказался лишь имитацией боевого оружия. Тем не менее жителю Польши грозит наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Оплевал из-за русского языка

В Супермаркете «Бедронка» в Кракове разразился скандал после того, как посетителя попросили надеть маску или покинуть магазин. Покупатель отреагировал очень нервно и начал размахивать руками перед лицом охранника.

А когда он услышал, что охранник разговаривает по-русски, то в адрес последнего посыпались многочисленные нецензурные ругательства.

В заключение поляк несколько раз плюнул в его сторону. Позже полиция установила личность посетителя. Тридцатисемилетний мужчина теперь будет отвечать за публичное оскорбление лица из-за его национальной принадлежности, за что ему может грозить до 3 лет тюрьмы.

Украинская речь может вызвать проблемы

В Легнице супружескую пару с Украины среди бела дня оскорбили и побили в ресторане, который находится непосредственно в центре города. Супруги имели неосторожность заговорить во время обеда по-украински. Это вызвало агрессию со стороны двух поляков, находившихся в этом же заведении. «Польша для поляков» — услышали заробитчане.

Агрессоры забросали посетителей оскорблениями и побили.

За украинцев вступились работники ресторана, которые вызвали полицию. Однако к моменту приезда правоохранителей нападавших уже не было. На данный момент их разыскивает полиция.

В Лодзи завершился суд над двумя поляками, избившими украинца. Руслан Д. вместе с соотечественником разговаривал по-украински. Неподалеку от них на скамейке пила пиво группа пьяных поляков.

Когда они услышали украинскую речь, то в адрес заробитчан посыпались ругательства.

Оскорбленный Руслан попытался уйти, но был избит. Украинец получил многочисленные переломы. Суд из-за избиения на почве национальной принадлежности приговорил одного поляка к 5 месяцам, а другого к 16 месяцам заключения.

В свою очередь те утверждали, что украинцы первыми напали на них, а они всего лишь защищались.

Украинки тоже подвергаются нападениям

В Варшаве украинку в автобусе назвали «украинской свиньей» и осыпали нецензурными оскорблениями.

— Я села отдельно, но за каким-то паном. Через некоторое время он начинает кричать на меня за то, что я сижу здесь, что ему нужно пересесть. После этих слов он начал оскорблять меня. Какой-то пан встал на мою защиту и попросил этого мужчину не приставать ко мне. На помощь я вызвала водителя автобуса, тот попросил его выйти. Он не хотел выходить и кричал, что найдет меня, хотел ударить меня, но испугался, — написала девушка.

В Щецине в суд поступило обвинительное заключение в отношении поляка, который в одном из магазинов на почве национальной неприязни побил украинку.

— Подозреваемый, действуя публично и без причины, демонстрируя грубое пренебрежение к закону, ударил пострадавшую гражданку Украины в грудь и пластиковым пакетом со стеклянной банкой в лицо, а также угрожал ей и другой пострадавшей гражданке Украины убийством из-за их национальности, — пояснили в прокуратуре.

Пострадавшая получила ушибы. Поляку грозит до 10 лет лишения свободы.

«Сбить украинца — это все равно что сбить фазана»

В либеральных польских медиа разразился скандал после комментария в соцсетях Якуба Кендзерского, являющегося руководителем молодежного отделения правой партии «Корвин» на Подкарпатье.

В популярной группе в Facebook один из участников задался вопросом «Если вы сбили украинца, то нужно ли об этом куда-нибудь сообщать?»

Этот факт осветили либеральные медиа, в которых появились материалы под заголовками «Вульгарно прировнял украинцев к фазанам» и «Молодежный активист Корвин: сбить украинца — это все равно что сбить фазана».

После этого Кендзерский попытался оправдаться, заявив, что это была ирония и шутка, не имеющая ничего общего с антиукраинскими взглядами. Тем не менее на его выходку вынуждена была отреагировать пресс-секретарь партии Корвин, которая подчеркнула, что к активисту будут приняты меры дисциплинарного характера.

О том, что толкает местных жителей на подобные выходки и почему многие поляки неприязненно относятся к украинцам, читайте в следующем материале RuBaltic.Ru на тему отношений поляков и украинских гастарбайтеров в Польше.

Сергей Широколюбов

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20201007-ubiraytes-domoy-banderovtsy-v-polshe-napadayut-na-ukraintsev/ – цинк

https://made-inussr.livejournal.com/506652.html – версия без цензуры (издательство вырезало польские ругательства