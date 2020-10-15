Мнение: О суровой московской аренде ковидной эпохи

15.10.2020, 22:55, Разное

Ну вот и дожили! Просторную трёшку с панорамными окнами в пол, трёхметровыми потолками и видами на Москву с высокого 7-го этажа, вдобавок расположенную на недешёвой Пресне в новеньком ЖК и в модном нынче стиле лофт можно снять всего за… 48 тыс. руб. в месяц. Чтобы немосквичам было понятно – это цена аренды панельной двушки где-то на окраине или студии-конуры поближе к центру.

Но есть нюанс…

И он – на фото выше. Недоквартира в ЖК «Пресня Сити», что в нескольких минутах от метро «Беговая» и совсем недалеко от делового центра Сити, сдаётся… без отделки. И практически без санузла: открытый туалет есть, а вот душ – где-то на первом этаже. Зато имеется холодильник, стиралка, диван, стол и светильники. Интернет отсутствует. Свет от щитка, разводка на удлинителях. А на полу нет даже стяжки. Московский лофт – он теперь такой суровый…

Тем не менее, вложившийся в такой проект собственник оценивает состояние этого… гм… объекта как «жить можно». Ведь даже коврик у дивана имеется.

Не, ну а что тут такого? Денег на ремонт нет и не предвидится, ипотеку платить надо, и вообще: человек – не кошка, ко всему привыкнуть может. Деды вон вообще в бараках жили, где все удобства во дворе. А здесь – «прекрасная квартира в центре Москвы», задёшево.

Справедливости ради, трёшки аналогичной площади с нормальным ремонтом сдаются в этом ЖК за 130-150 тыс. руб. в месяц. То есть, собственник усовестился хотя бы немного. Но среднеазиатским гастарбайтерам вряд ли сдаст свои хоромы. Только средний класс.

Ну как, соблазнительное предложение? Найдутся желающие?