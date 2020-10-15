 

Нацсовет по телерадиовещанию назначил проверку трех каналов, из-за трансляции встречи Медведчука с Путиным

15.10.2020, 22:50, Новости дня

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканалов NewsOne, ZIK и “112 Украина” из-за трансляции встречи депутата Верховной Рады от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Нацсовета.

В Нацсовете отметили, что каналы транслировали отрывки встречи Медвечука и Путина, которая состоялась 6 – 8 октября.

“Распространение трансляций направлены на формирование положительного образа Путина, гуманизацию и популяризацию в Украине государства-агрессора, что может представлять угрозу национальным интересам и национальной безопасности Украины”, – говорится в сообщении.

Телеканалы также показывали разговор Медведчука и Путина о поставках российской вакцины “Спутник V” от COVID-19 в Украину.

“Редакции телеканалов не приняли меры по предотвращению предвзятого и несбалансированного обсуждения данного вопроса, что в беспрецедентных условиях пандемии является потенциально угрожающей национальной безопасности Украины формой публичной коммуникации”, – добавили в Нацсовете.

Регулятор неоднократно назначал проверки “112 Украина”. В частности, в 2020 году телеканал проверяли после выхода мультфильма, участие в создании которого принимал российский актер Александр Михайлов, находящийся в списке лиц, которым запрещен въезд в Украину.

17 октября 2019 года Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств смены собственников телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK.

Все три телеканала принадлежат народному депутату от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тарасу Козаку. По данным программы “Наші гроші”, он входит в ближайшее окружение главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, народного депутата Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина. Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го.

В Нацсовете по телерадиовещанию заявляли, что не могут доказать связь этих СМИ с Медведчуком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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