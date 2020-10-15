Во Франции за сутки впервые коронавирус подтвердили у более 30 тыс. человек

15.10.2020, 22:50, Новости дня

Во Франции за сутки зафиксировано 30 621 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 15 октяря сообщает Le Parisien.

Как отмечает Euronews, это – рекордный суточный показатель новых случаев в стране. Всего во Франции с начала эпидемии коронавирусом заразилось почти 810 тыс. человек.

В больницах за сутки от COVID-19 умерло 88 человек, с начала эпидемии в стране жертвами болезни стали 33,1 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на вечер 15 октября коронавирусом в мире заразилось почти 38,7 млн человек. Умерло от COVID-19 более 1,09 млн человек, а выздоровело 26,7 млн пациентов.