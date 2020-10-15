 

“Процветание и радость”: Актриса Джованна Антонелли очаровала поклонников романтичным образом в ультракороткой юбке

15.10.2020, 22:30, Разное

Известная бразильская актриса и модель Джованна Антонелли разместила на своей странице в Instagram серию фотоснимков, на которых предстала в весьма пикантном наряде. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные комментарии подписчиков.
Отечественным телезрителям артистка из Бразилии запомнилась, в первую очередь, своим участием в популярном сериале “Клон”, в котором исполнила роль красавицы Жади. Однако немногие знают, что 44-летняя Джованна Антонелли у себя на родине является еще и успешной фотомоделью, а также – инста-блогером, регулярной радующей подписчиков эффектными фотоснимками своей великолепной фигуры. В частности, на снимках, опубликованных в свежем посте микроблога, красавица предстала в наряде из новой коллекции бренда Rommanel, состоящем из ярко-желтой блузы с глубоким декольте, ультракороткой юбки белого цвета и бежевых босоножек на тонкой шпильке. Фотокарусель актриса сопроводила эффектной и интригующей тирадой на португальском языке: “Я выбрала этот цвет в ту особенную ночь, когда была представлена моя новая коллекция с Rommanel. Желтый цвет означает оптимизм, процветание и радость! Всё то, что я чувствую, живя с тобой!”.

Стоит отметить, что часть подписчиков отнеслась к такой откровенной фотосессии весьма скептически. Они в комментариях указали хозяйке аккаунта на её не юный возраст, призвав быть несколько посолиднее. Однако абсолютное большинство поклонников высказало массу восторженных комплиментов своей любимице, похвалив её оптимистичный настрой и красивое тело. За день публикация набрала более 90 тысяч “лайков”.



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