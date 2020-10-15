Российские циркачи просят помощи у президента

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15.10.2020, 22:30, Разное

Российские циркачи просят защиты в новой петиции на платформе change.org. Ее создатель, Гаянэ Мартиросян, просит главу РФ В.В. Путина поддержать работников цирка, так как из-за пандемии коронавируса и всех принятых мер они едва сводят концы с концами.
В тексте петиции сообщается о том, что работники цирка находятся в трудном финансовом положении из-за принятых государством мер, для предотвращения распространения COVID-19. Цирковые артисты выражают благодарность Министерству культуры, которое обеспечивает животных питанием, в то время как сами артисты вынуждены отказывать себе во многом, ведь возможности заработать у них нет. Автор петиции заявляет, чтобы обеспечить свои семьи, известнейшие артисты цирка устраиваются на неблагодарную и низкооплачиваемую работу. И после ослабления принятых государством мер в связи с COVID-19, цирк не открывает свои двери, ожидая окончания пандемии, конец которой никто не может предсказать, информирует news.ru

Похожая ситуации произошла с программами «Принц цирка» и «Слоны и Тигры», участниками которой являются 50 экзотических животных, страдающие сейчас где-то в городах России.

Цирковая программа «Принц цирка» просуществовала в течение 2,5 лет благодаря финансовой поддержке и желанию Росгосцирка, независимого продюсера, а также Министерства Культуры РФ. Состоявшаяся премьера программы в сентябре 2019, имела огромный успех, которого никто не ожидал. Согласно системе Росгосцирка, основанной на данных о продаже и посещению, прокат программы был лучшим.
Только прокатчики цирковых программ приносят доход Росгосцирку от гастролей, так как сама цирковая монополия не способна приносить деньги. Абсолютно идентична ситуация с продажами билетов и посещаемостью – эти данные предоставляет продюсер.

На данный момент мировые цирки имеют дело с большими трудностями.

С подачи общественности к вопросу о решении данной проблемы, привлекаются чиновники. Прокатчики цирковых программ попросили помощи у Дмитрия Чернышенко, зампреда правительства РФ, курирующего цирковую деятельность. К нему за помощью также обратились директора филиалов ФКП «Российская государственная цирковая компания».

В настоящее время никто не знает, как долго будут сохранятся ограничительные меры на проведение культурно-массовых мероприятий, очевидно, цирковым продюсерам будем сложно. Чтобы восстановить свою деятельность, надо будет потратить большие суммы на низкодоходные прокаты. Вячеслав Володин, Председатель Госдумы РФ, также в курсе данной ситуации. Цирковые артисты убеждены, что набрав нужное количество голосов в петиции, смогут обратить внимание В. Путина на свою проблему.



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