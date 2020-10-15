В Москве ужесточили масочный режим из-за коронавируса

15.10.2020, 22:23, Разное

С весны жителей Москвы призывают использовать маски и перчатки в местах скопления людей. Однако далеко не все граждане следовали рекомендациям врачей и властей, поэтому ситуация с коронавирусом остается тяжелой до сих пор, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Согласно решению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, с 16 октября перевозчики обязаны запрещать заходить в транспорт пассажирам, которые не имеют масок и перчаток. Выполнение этого правила будут контролировать правоохранительные органы. Проверки станут еще чаще.

Также москвичам напомнили, что все водители и машинисты проходят медосмотр перед тем, как выйти на смену. В общественном транспорте регулярно осуществляется дезинфекция поверхностей.

В департаменте транспорта согласились, что эти меры – строгие, но уверены: распространение инфекции замедлится.

Напомним, за последние сутки в Москве было зафиксировано 3942 случая заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 1953 человека, скончались – 57. В настоящий момент от коронавируса пытаются избавиться не менее 73 тысяч жителей столицы.