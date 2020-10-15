Мнение: Потребление спиртного в Европе, миф о русском пьянстве и запрет спортивной алкорекламы

15.10.2020, 22:20, Разное

1. Интересно, когда будет полностью покончено со стереотипным образом России как самой пьющей страны в мире? Для сравнения, в половине европейских стран потребление алкоголя на душу населения примерно такое же или даже заметно выше, чем у нас (см. карту с данными за прошлый год). Во всяком случае, если считать алкоголь в литрах спирта:

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/eaykf0/adult_alcohol_consumption_in_litres_per_capita/

При этом уже нельзя ссылаться на то, что мол россияне в основном пьют водку, то есть крепкий алкоголь (который наносит наибольший вред). Уже где-то к 2015 году самым популярным спиртным напитком у нас стало пиво:

2. Я регулярно ругаю «Ленту.Ру», и есть за что, но теперь там, кажется, всерьёз взялись за продвижение полезных идей:

https://lenta.ru/news/2020/10/13/mythnews3/

Журналисты «Ленты» запустили проект с разбором мифов о России, начав с популярного мифа о русском пьянстве:

https://lenta.ru/articles/2020/10/13/myth1/

Учёные в разборе по ссылке утверждают, что никакого серьёзного пьянства в России до конца 15 – начала 16 века не могло и быть – по банальной причине отсутствия крепких напитков.

Первый кабак открыли только при Иване Грозном, а низкокачественную дешёвую водку начали употреблять где-то во времена Петра I. В городах Российской Империи, конечно, выпивали, однако для большинства сельского населения крепкий алкоголь был недоступен.

К тому же, традиционный сельский уклад жизни вовсе не способствовал пьянству: праздники отмечали совместно с семьёй и многочисленными родственниками, а в остальное время необходимо было работать. Таким образом, вплоть до конца 19 века деревня оставалась трезвой.

Всё изменилось к худшему с началом масштабной миграции крестьян в города, где они были «оторваны от корней» и превратились в свободных пролетариев, которым уже никто особенно не мешал пить, при том что алкоголь в городских условиях было крайне легко купить.

Ситуация окончательно вышла из-под контроля в советскую эпоху:

В СССР же «смычка города и деревни» принесла не только трудовые успехи, но и массовую алкоголизацию сельского населения. Можно долго спорить, из-за чего это произошло, но в середине 20-х годов в деревнях начали активно варить самогон, а с началом коллективизации село запило. Вполне возможно, дело в том, что колхозный крестьянин уже не верил в то, что от него зависит семейное благосостояние, и потому пил.

Так что вековое пьянство на Руси — всего лишь миф, а алкоголизация населения активно происходила именно в годы советской власти. Власть постоянно пыталась бороться с этим с помощью неэффективных антиалкогольных кампаний, самая драконовская из которых началась в 1985 году и закончилась с распадом СССР. <…>

Важно отметить, как воспринимали советский народ его вожди.

Леонид Брежнев, как писал в своих воспоминаниях министр иностранных дел СССР Андрей Громыко, говорил, что «русский человек как пил, так и будет пить», а Горбачев оправдывал введение сухого закона тем, что жена его уговаривала что-то сделать, потому что, на ее взгляд, «народ спивался». <…>

Советская власть неоднократно пыталась решить проблему, но все эти попытки ее лишь усугубляли. Дело тут даже не в том, что тотальная запретиловка и публичное осуждение не вели к долговременным положительным результатам, а в том, что алкоголь был ощутимой статьей дохода государства, поэтому практически все подобные начинания кончались отменой запретов.

Горбачевская антиалкогольная кампания завершилась полным крахом. Резкие запретительные антиалкогольные меры не только подстегнули самогоноварение, но и поспособствовали распространению наркомании.

3. В России предлагают запретить использование спортивных брендов в рекламе алкоголя. Обратный запрет, а точнее ограничение на рекламу алкоголя во время спортивных мероприятий, уже действует:

https://profibeer.ru/law/v-rossii-predlagayut-zapretit-reklamnye-kollaboraczii-alkogolnyx-i-sportivnyx-brendov/

Лидер межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов написал министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с предложением запретить использование спортивных торговых марок в целях производства и распространения алкогольной и табачной продукции:

— Специалистами нашего движения разработаны соответствующие поправки в законодательство, и мы просим вас их рассмотреть и внести в качестве законодательной инициативы. <…> Существующее рекламное законодательство ограничивает рекламу алкоголя в СМИ, во время спортивных мероприятий и на спортивных сооружениях. Однако данный закон не регламентирует использование торговых марок и спортивных организаций для производства и распространения алкогольной продукции. Таким образом происходит использование торговых марок известных спортивных организаций, спортивных лиг и спортивных команд для продвижения алкогольной продукции, — сказано в письме.

Глава движения отметил, что в последнее время спортивные организации всё чаще используют для своего продвижения алкогольную продукцию:

— Так, крупнейшая в мире профессиональная лига в одном из самых быстрорастущих видов спорта, смешанных единоборствах, «UFC Россия» запустила совместно с алкогольным брендом Nemiroff алкогольные напитки более 40 градусов (водки и горилки). Особенно пагубно такая пропаганда крепких алкогольных напитков влияет на молодежь, которая воспринимает UFC в качестве ориентира для подражания.