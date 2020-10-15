Мнение: Отставка

15.10.2020, 22:10, Разное

Киргизский президент Жээнбеков все-таки ушел в отставку, хотя еще вчера информация об этом опровергалась. Риски в Киргизии резко возрастают. Теперь за нее будут бороться Кремль, Китай и США. Причем не только (и может быть даже не столько) государственные структуры, сколько те, которые используют территорию Киргизии как важный транспортный узел, в том числе и для переброски наркотиков – как афганского героина, так и местных каннабиоидов.