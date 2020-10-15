Мнение: Террористы планировали взорвать Родину-мать

15.10.2020, 22:00, Разное

На днях думал о том, что давно не слышно ничего о готовящихся терактах. То ли коронавирус провел чистку в рядах террористов, то ли в связи с карантинными мерами боевики посчитали, что нет достаточного скопления людей в городах, чтобы эффектно устрашать их своими взрывами.

Но тут читаю новость о том, что в Волгограде нейтрализовали группировку боевиков, планировавших теракты. Одной из целей террористов в Волгограде был монумент “Родина-мать”. Ребята решили разъе*ать одну из самых высоких статуй мира. Но пацаны в форме, к счастью, тоже не дремлют, а потому памятник цел, а террористы нет. Их в известном смысле ликвидировали.

В ходе спецоперации на юге Волгограда спецназ ФСБ уничтожил главаря и пособника банды, представляющей ячейку запрещенной в России организации международных террористов “Катиба Таухид валь-Джихад”. По мнению СК РФ, эта же группировка организовала теракт в питерском метро в 2017-м.

Задержания боевиков, кстати, прошли не только в Волгограде, но также в Москве, Питере, Уфе и Майкопе. Совсем о*уели эти террористы. Оставайтесь, суки, дома. Нам и так проблем хватает. Мужики из ФСБ, вам спасибо! Был бы пздц, если б бородачам удалось развалить 85-метровый памятник, да еще и посвященный героям Сталинградской битвы