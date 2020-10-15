В Великобритании запустили в космос куриный наггетс

15.10.2020, 21:43, Разное

Британская сеть супермаркетов решила отпраздновать свой полувековой юбилей отправкой куриного наггетса в космос, передает Пятый канал. В околоземное пространство полуфабрикат поднялся при помощи метеорологического зонда. За два часа он поднялся на высоту в 34 тысячи метров и набрал скорость в 322 километра в час. После этого наггетс спешно вернулся на землю.