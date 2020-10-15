 

Эксперт обозначил конечную цель Путина в Белоруссии: выведение Лукашенко из игры

15.10.2020, 21:43, Разное

У Москвы и Минска разные позиции по поводу конституционной реформы в Белоруссии. Кремль требует от Александра Лукашенко освобождения политзаключенных и настаивает на диалоге властей с оппозицией – Светланой Тихановской, Виктором Бабарико, Валерием Цепкало, отметил Арсений Сивицкий.

По его мнению, Москву не устраивает нынешний суперпрезидентский режим в Белоруссии. Владимир Путин заинтересован в возвращении братской республики к парламентской или парламентско-президентской форме правления, считает эксперт.

“Конечной целью общенационального диалога и конституционной реформы для Кремля является смена режима – выведение Лукашенко из политической игры”, – убежден Сивицкий.

Игнорировать позицию Москвы белорусский лидер не может. Более того, те же требования к официальному Минску выдвигают и на Западе, напомнил Сивицкий.

Несмотря на сужение пространства для маневров, Лукашенко пытается играть свою партию. Белорусский лидер заинтересован, чтобы даже после конституционной реформы ему нашлось место в обновленной политической системе, отметил Сивицкий.

Политолог прогнозирует обострение конфликта Москвы и Минска. На поводу у Кремля Лукашенко идти не хочет и выполнять вышеперечисленные требования не собирается, констатировал эксперт.

Ранее конституционную реформу в Белоруссии прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он призвал руководство республики к общенациональному диалогу. К нему необходимо подключить все политические силы, сказал глава ведомства.

Оппозиция не признает переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок. Каждую неделю в Белоруссии проходят массовые акции протеста. На митинге в Минскве в минувшее воскресенье силовики задержали более 600 митингующих.



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