 

Леонардо ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе и другие звезды снимутся в новом сериале Netflix

15.10.2020, 21:25, Разное

Хорошие новости в 2020 году можно по пальцам пересчитать, и вот одна из них: американский стриминговый сервис Netflix обнародовал полный актерский состав нового комедийного сериала собственного производства. Ленту под названием Don’t Look Up снимет лауреат премии “Оскар” за сценарий фильма “Игра на понижение” и режиссер “Власти” с Кристианом Бэйлом Адам Маккей. В интернете каст уже назвали легендарным, а критики затаились в ожидании. На то есть причины: главные роли исполнят Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо, а второстепенные (хотя язык не поворачивается так сказать) – Мерил Стрип, Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Мэттью Перри, Ариана Гранде, Кейт Бланшетт, Kid Cudi, Роб Морган, Томер Сисли и Химеш Патель.

Как пишет Variety, Лоуренс и Ди Каприо сыграют двух астрономов, которые внезапно узнают о стремительно приближающемся к Земле астероиде и отправляются в пресс-тур, чтобы предупредить о нем как можно большее число людей. Однако сам Netflix относительно сюжета комментариев пока не дает. Съемки, предположительно, начнутся в ноябре, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.

Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Тимоти Шаламе и Ариана Гранде

Примечательно, что новость о звездном касте совпала с первым днем официальной работы стримингового сервиса на территории России. Теперь все фильмы и сериалы можно посмотреть с русскими субтитрами или озвучкой, интерфейс также полностью перевели на русский, а среди вкладок появилась новая – с отечественными кинолентами, сейчас их там около 100. Подписку можно оформить за 599, 799 и 999 рублей в месяц в зависимости от параметров тарифа.



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